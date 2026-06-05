Clausuran la sexta entrega del Festival de Cine Fine Arts Hecho en RD
"La corta vida de las flores" gana Mejor Película y comparte protagonismo con "Bajo el mismo sol" en el Festival Fine Arts Hecho en RD
El Festival de Cine Fine Arts Hecho en RD cerró con éxito su sexta edición, consolidándose como una de las principales plataformas de exhibición y reconocimiento del cine dominicano contemporáneo. Durante varios días, Caribbean Cinemas Downtown Center, en Santo Domingo, recibió a cientos de espectadores que disfrutaron de una programación compuesta por 16 películas en estreno, 22 cortometrajes, cuatro proyecciones informativas bajo la sección Emergentes y tres conversatorios especializados.
"La corta vida de las flores", de Pablo Lozano, y "Bajo el mismo sol", de Ulises Porra, encabezaron el palmarés del certamen al conquistar cuatro y tres galardones, respectivamente, durante la ceremonia de clausura celebrada en Caribbean Cinemas Downtown Center.
"La corta vida de las flores" fue distinguida con los premios a la Mejor Película, Mejor Actriz para Judith Rodríguez, Mejor Actor para Héctor Aníbal y Mejor Guion para Juan Antonio Bisonó, reafirmando el respaldo de la crítica y del jurado a una historia que aborda con sensibilidad temas como el amor, la memoria y las decisiones que pueden cambiar el rumbo de una vida.
"Bajo el mismo sol" fue la otra gran ganadora del festival: Ulises Porra recibió el premio a Mejor Director y los actores Valentina Shen Wu y Jean Johnny se alzaron con los galardones a la Mejor Actriz Secundaria y el Mejor Actor Secundario.
En el apartado documental, el máximo reconocimiento fue para "Boru", de Ronny Sosa, mientras que el premio a Mejor Cortometraje recayó en "Mute", de Alerick Jiménez, estudiante del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC).
Asimismo, el jurado otorgó menciones de honor a "Aquella primavera", de Mayra Poueriet, en la categoría de Mejor Documental, y a "Última llamada", de Stef Peña, estudiante de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), en la categoría de Mejor Cortometraje.
La evaluación de las obras estuvo a cargo de un jurado integrado por los críticos de cine y cineastas Félix Manuel Lora, quien fungió como presidente, junto a Dahiana Acosta, Jeury Frías, Yoel Morales, Marc Mejía, Nolberto Batista e Ysidro García.
Una fiesta para el cine nacional: arranca el Festival Fine Arts Hecho en RD
Más
- Los organizadores destacaron que varias de las producciones presentadas durante el festival llegarán próximamente a las salas de Caribbean Cinemas, ampliando así las oportunidades para que el público continúe disfrutando del cine dominicano en la gran pantalla.
- Con una programación diversa y una creciente participación de realizadores emergentes y consolidados, el Festival de Cine Fine Arts Hecho en RD reafirma su papel como una vitrina esencial para el desarrollo, promoción y reconocimiento de la industria cinematográfica nacional.