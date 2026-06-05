Clausuran la sexta entrega del Festival de Cine Fine Arts Hecho en RD

Imagen de los ganadores del Festival de Cine Fine Arts Hecho en RD. ( FUENTE EXTERNA )

El Festival de Cine Fine Arts Hecho en RD cerró con éxito su sexta edición, consolidándose como una de las principales plataformas de exhibición y reconocimiento del cine dominicano contemporáneo. Durante varios días, Caribbean Cinemas Downtown Center, en Santo Domingo, recibió a cientos de espectadores que disfrutaron de una programación compuesta por 16 películas en estreno, 22 cortometrajes, cuatro proyecciones informativas bajo la sección Emergentes y tres conversatorios especializados.

"La corta vida de las flores", de Pablo Lozano, y "Bajo el mismo sol", de Ulises Porra, encabezaron el palmarés del certamen al conquistar cuatro y tres galardones, respectivamente, durante la ceremonia de clausura celebrada en Caribbean Cinemas Downtown Center.

"La corta vida de las flores" fue distinguida con los premios a la Mejor Película, Mejor Actriz para Judith Rodríguez, Mejor Actor para Héctor Aníbal y Mejor Guion para Juan Antonio Bisonó, reafirmando el respaldo de la crítica y del jurado a una historia que aborda con sensibilidad temas como el amor, la memoria y las decisiones que pueden cambiar el rumbo de una vida.

"Bajo el mismo sol" fue la otra gran ganadora del festival: Ulises Porra recibió el premio a Mejor Director y los actores Valentina Shen Wu y Jean Johnny se alzaron con los galardones a la Mejor Actriz Secundaria y el Mejor Actor Secundario.

En el apartado documental, el máximo reconocimiento fue para "Boru", de Ronny Sosa, mientras que el premio a Mejor Cortometraje recayó en "Mute", de Alerick Jiménez, estudiante del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC).

Asimismo, el jurado otorgó menciones de honor a "Aquella primavera", de Mayra Poueriet, en la categoría de Mejor Documental, y a "Última llamada", de Stef Peña, estudiante de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), en la categoría de Mejor Cortometraje.

La evaluación de las obras estuvo a cargo de un jurado integrado por los críticos de cine y cineastas Félix Manuel Lora, quien fungió como presidente, junto a Dahiana Acosta, Jeury Frías, Yoel Morales, Marc Mejía, Nolberto Batista e Ysidro García.

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Los organizadores destacaron que varias de las producciones presentadas durante el festival llegarán próximamente a las salas de Caribbean Cinemas , ampliando así las oportunidades para que el público continúe disfrutando del cine dominicano en la gran pantalla.

presentadas durante el festival llegarán próximamente a las salas de , ampliando así las oportunidades para que el continúe disfrutando del cine dominicano en la gran pantalla. Con una programación diversa y una creciente participación de realizadores emergentes y consolidados, el Festival de Cine Fine Arts Hecho en RD reafirma su papel como una vitrina esencial para el desarrollo, promoción y reconocimiento de la industria cinematográfica nacional.

Categoría Ganador(a) Película / Obra Mejor Película Pablo Lozano La corta vida de las flores Mejor Actriz Judith Rodríguez La corta vida de las flores Mejor Actor Héctor Aníbal La corta vida de las flores Mejor Guion Juan Antonio Bisonó La corta vida de las flores Mejor Director Ulises Porra Bajo el mismo sol Mejor Actriz Secundaria Valentina Shen Wu Bajo el mismo sol Mejor Actor Secundario Jean Johnny Bajo el mismo sol Mejor Documental Ronny Sosa Boru Mejor Cortometraje Alerick Jiménez Mute

Menciones de Honor Categoría Obra Director(a) Mención de Honor - Mejor Documental Aquella primavera Mayra Poueriet Mención de Honor - Mejor Cortometraje Última llamada Stef Peña (UASD)