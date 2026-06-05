James Handy fallece tras apuñalamiento: arrestan a su hijastro como sospechoso

El actor estadounidense James Handy, reconocido por su participación en películas como "Jumanji" y "Top Gun: Maverick", falleció a los 81 años luego de ser apuñalado en el pecho en un hecho ocurrido en Los Ángeles. Las autoridades arrestaron al hijo de la pareja sentimental del intérprete, quien figura como principal sospechoso del crimen.

Según informó el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD), los agentes acudieron a una vivienda la mañana del miércoles tras recibir una llamada al sistema de emergencias 911.

De acuerdo con las autoridades, la persona que realizó la llamada dijo: "Soy el hijo del hombre, acabo de matar al hombre del pecado".

Cuando los oficiales llegaron a la residencia encontraron a Handy inconsciente en el jardín delantero de la casa.

El actor presentaba una herida de arma blanca en el pecho y fue trasladado de emergencia a un hospital cercano. Sin embargo, los médicos confirmaron posteriormente su fallecimiento.

Arresto del sospechoso

La investigación identificó como sospechoso a Michael Gledhill, de 44 años, hijo de la novia de Handy. La policía indicó que el hombre vive junto a su madre en la misma residencia donde ocurrió el incidente.

Según el reporte policial, Gledhill se acercó a los agentes y les manifestó que era la persona que estaban buscando. Posteriormente fue arrestado bajo sospecha de asesinato.

Las autoridades informaron que al acusado se le impuso una fianza de dos millones de dólares mientras continúa el proceso judicial.

Hasta el momento no estaba claro si Gledhill cuenta con representación legal. Los registros penitenciarios consultados por medios estadounidenses no mostraban un abogado asignado y los mensajes enviados a la oficina del defensor público del condado no habían sido respondidos de inmediato.

Una extensa carrera en cine y televisión

Nacido en Nueva York, James Handy construyó una carrera de varias décadas en la industria del entretenimiento estadounidense. Aunque rara vez ocupó papeles protagónicos, participó en numerosas producciones que le permitieron convertirse en un rostro familiar para millones de espectadores.

Uno de sus trabajos más recordados fue su participación en la película "Jumanji" de 1995, protagonizada por Robin Williams, donde interpretó a un exterminador.

Décadas después volvió a aparecer en una producción de gran éxito comercial al formar parte del elenco de "Top Gun: Maverick" (2022), protagonizada por Tom Cruise, en la que interpretó al personaje de Jimmy, un camarero.

Además de su trabajo en el cine, Handy desarrolló una sólida trayectoria en televisión. Participó en populares series policiacas y de investigación criminal como "NCIS: Los Ángeles", "The Closer" y "Cold Case", entre otras producciones.

Su versatilidad como actor le permitió mantenerse activo durante décadas en Hollywood, acumulando decenas de créditos en cine y televisión.

Mensajes de pesar

Tras conocerse la muerte del actor , comenzaron a surgir reacciones de personas cercanas a su carrera profesional.

, comenzaron a surgir de personas cercanas a su profesional. Pam Ellis-Evenas , representante de Ellis Talent Group y amiga del intérprete, expresó su tristeza por la pérdida.

, representante de y del intérprete, expresó su tristeza por la pérdida. "No podría haber deseado un cliente y amigo más talentoso , humilde y amable que James Handy ", manifestó .

, y amable que ", . Mientras la investigación continúa, las autoridades trabajan para esclarecer las circunstancias exactas del hecho y determinar las responsabilidades correspondientes en torno a la muerte del veterano actor estadounidense.