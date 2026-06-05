Jennifer López: "República Dominicana es el paraíso" tras rodar su nueva película en Samaná

La comedia romántica de Jennifer López tuvo como uno de sus principales escenarios las playas y paisajes de Samaná ( FUENTE EXTERNA )

La actriz y cantante Jennifer López estrenó este viernes en Netflix la comedia romántica Office Romance, una producción filmada en gran parte en Samaná, República Dominicana.

La artista, que ya había trabajado en el país durante el rodaje de Shotgun Wedding (2022), compartió detalles de esta nueva experiencia, que la llevó a pasar varias semanas en territorio dominicano.

López protagoniza la cinta junto al actor británico Brett Goldstein, quien reveló durante una entrevista promocional para Netflix que esta fue su primera visita a República Dominicana y que quedó fascinado con el destino.

"Me metía en problemas constantemente por nadar en el mar", comentó entre risas Goldstein al recordar su estadía en el país.

La intérprete de origen puertorriqueño aclaró en tono jocoso que no se trataba exactamente de problemas, sino de que su compañero solía adentrarse demasiado en el agua, lo que generaba preocupación entre los miembros del equipo de producción.

"Me encanta el país. He filmado en República Dominicana anteriormente. Es el paraíso. También estuve en Casa de Campo, donde disfrutas de toda esa brisa tropical y el sol", expresó López al destacar los atractivos de la isla.

La llamada "Diva del Bronx" también habló sobre de los géneros criollos como el merengue y la bachata y confesó que le gusta más el merengue por tener raíces puertorriqueñas, "pero en RD es más bachata, así que es divertido también", abundó JLo.

"Le enviamos mucho cariño a toda la República Dominicana, el lugar perfecto para iniciar un romance de oficina", concluyó la artista, famosa por éxitos como "Let's Get Loud".

La producción de Netflix combina amor, humor y enredos en el entorno corporativo, y reúne a López con el actor británico Brett Goldstein, reconocido por interpretar a Roy Kent en la exitosa serie Ted Lasso.

Bajo la dirección de Kat Coiro, la historia apuesta por una fórmula que ha acompañado a la artista en algunos de los momentos más exitosos de su carrera cinematográfica.

Cuando el amor llega a la oficina

En la película, López interpreta a Jackie Cruz, una ejecutiva brillante que dirige una importante aerolínea y cuya vida parece estar perfectamente organizada. Sin embargo, todo cambia cuando conoce a Daniel Blanchflower, el nuevo abogado de la empresa, interpretado por Goldstein.

Lo que inicialmente parece una relación estrictamente profesional comienza a transformarse en algo más. A medida que crece la atracción entre ambos, también aparecen los desafíos de mezclar sentimientos con responsabilidades laborales, dando paso a situaciones tan divertidas como complicadas.

Alianza con Netflix

La actriz tiene una alianza con el gigante del streaming a través de su compañía Nuyorican Productions.

Otras producciones ya estrenadas en la plataforma son:

"Atlas" (2024): un thriller de acción y ciencia ficción producido y protagonizado por ella.

"La madre" (The Mother) (2023): un thriller de acción que también produjo y protagonizó.

Lo que si es que la diva latina es una reina de las comedias románticas y su amplio catálogo incluye:

"Experta en bodas" (2001), "Maid in Manhattan" (2002), "Si te casas... te mato" (2005), "Jefa por accidente" (2018) y "Marry Me" (2022).