Jennifer López estrena hoy en Netflix "Office Romance", filmada en Samaná

El actor británico Brett Goldstein y Jennifer López protagonizan la nueva comedia romántica de Netflix, "Office Romance", filmada en Samaná. ( FUENTE EXTERNA )

Jennifer López vuelve a encontrarse con uno de los géneros que mejor ha sabido conquistar a lo largo de su carrera: la comedia romántica.

Y esta vez lo hace con "Office Romance", una producción de Netflix que combina amor, humor y enredos en el entorno corporativo, y que además tiene un atractivo especial para el público dominicano: parte de la película fue rodada en Samaná.

La cinta, que se estrena hoy viernes 5 de junio a nivel mundial, reúne a López con el actor británico Brett Goldstein, reconocido por interpretar a Roy Kent en la exitosa serie Ted Lasso.

Bajo la dirección de Kat Coiro, la historia apuesta por una fórmula que ha acompañado a la artista en algunos de los momentos más exitosos de su carrera cinematográfica.

Cuando el amor llega a la oficina

En la película, López interpreta a Jackie Cruz, una ejecutiva brillante que dirige una importante aerolínea y cuya vida parece estar perfectamente organizada. Sin embargo, todo cambia cuando conoce a Daniel Blanchflower, el nuevo abogado de la empresa, interpretado por Goldstein.

Lo que inicialmente parece una relación estrictamente profesional comienza a transformarse en algo más. A medida que crece la atracción entre ambos, también aparecen los desafíos de mezclar sentimientos con responsabilidades laborales, dando paso a situaciones tan divertidas como complicadas.

Con esta producción, Netflix busca sumar una nueva historia romántica a su catálogo, mientras que Jennifer López vuelve a demostrar por qué se ha convertido en una de las figuras más reconocidas del género.

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Rodaje en Samaná, RD

Además, la película marca una nueva conexión entre la artista y la República Dominicana. Aunque los detalles del rodaje se mantuvieron discretos, la propia López compartió imágenes desde el país durante la celebración del Día de las Madres de 2025 en Estados Unidos, confirmando así su estancia en suelo dominicano.

"Office Romance" representa también la tercera gran colaboración entre la estrella y Netflix, después del éxito de The Mother, una de las películas más vistas en la historia de la plataforma, y del estreno de Atlas.

Ahora, la actriz apuesta nuevamente por una historia donde el romance, las decisiones inesperadas y la química entre sus protagonistas prometen conquistar a los espectadores.