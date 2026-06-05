"Maté al hombre del pecado": la perturbadora llamada al 911 del hijastro del actor James Handy

El actor James Handy en una escena de la película "Jumanji". ( FUENTE EXTERNA )

Nuevos y escalofriantes detalles emergen en torno a la trágica muerte del veterano actor James Handy, de 81 años, quien fue asesinado a puñaladas en su residencia.

El foco de la investigación se centra ahora en la perturbadora llamada telefónica que el propio atacante realizó a los servicios de emergencia (911) inmediatamente después de cometer el crimen.

El sospechoso, identificado como Michael Gledhill, de 44 años —hijo de la pareja sentimental de Handy y quien convivía en el mismo hogar con el artista—, fue quien alertó a las autoridades con una sobrecogedora confesión. Según los reportes policiales, Gledhill se comunicó con los operadores y declaró textualmente de forma cruda y mística:

"Yo soy el hijo del hombre, acabo de matar al hombre del pecado". Esta frase, cargada de una fuerte retórica religiosa y delirante, puso en alerta máxima a las fuerzas de seguridad estadounidense.

Al llegar a la escena en Los Ángeles, los agentes de la Policía encontraron un panorama desolador: el querido actor de Top Gun: Maverick y Jumanji yacía inconsciente en el jardín delantero de la propiedad, con una profunda herida de arma blanca en el pecho.

A pesar de los esfuerzos de los paramédicos por estabilizarlo y trasladarlo de urgencia a un hospital de la zona, Handy fue declarado muerto a las pocas horas de su ingreso.

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Bajo custodia y con una fianza millonaria

Gledhill fue arrestado en el lugar de los hechos sin oponer resistencia y actualmente enfrenta cargos formales por el delito de asesinato en primer grado.

Las autoridades correspondientes han fijado una fianza de dos millones de dólares mientras se evalúa su estado mental y los motivos que lo llevaron a perpetrar el brutal ataque contra la pareja de su madre.

La comunidad del entretenimiento continúa conmocionada ante la pérdida de Handy, cuya trayectoria abarcó décadas en la televisión y el cine norteamericano, dejando una huella imborrable en producciones legendarias como NYPD Blue (Policías de Nueva York), Criminal Minds (Mentes criminales) y Law & Order (Ley y Orden).

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