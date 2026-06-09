Ariana Grande y Ethan Slater terminan su relación tras tres años de romance

Ariana Grande y Ethan Slater han finalizado su relación tras tres años de romance. ( FUENTE EXTERNA )

Después de tres años juntos, Ariana Grande y Ethan Slater han decidido seguir caminos separados.

La noticia, que ha sacudido a Hollywood, salió a la luz este lunes gracias a varios medios estadounidenses, aunque, según fuentes cercanas a la expareja, la ruptura ocurrió hace algunos meses y se manejó con total discreción.

La historia de amor entre la cantante y el actor comenzó durante el rodaje de Wicked, la esperada adaptación cinematográfica del famoso musical de Broadway. Desde el inicio, la relación estuvo rodeada de atención mediática y controversia, pero con el tiempo ambos optaron por mantener su vida privada lejos de los focos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/09/ariana-grande-ethan-slater-wicked-bts-112224-40fefb206fd84f9e89d1468bc0207644-c8a7cf26.jpg Ariana Grande y Ethan Slater durante el rodaje de Wicked. (FUENTE EXTERNA)

De acuerdo con las publicaciones de People, TMZ y Page Six, la separación fue una decisión meditada. Personas cercanas a la pareja aseguran que no hubo conflictos importantes y que ambos concluyeron que funcionaban mejor como amigos que como compañeros sentimentales.

"Ariana y Ethan rompieron hace varios meses, pero siguen siendo amigos y se tienen mucho respeto y admiración", señaló una fuente citada por Page Six. Otra persona cercana a la artista aseguró a People que ambos continúan apoyándose y que la decisión fue tomada después de una larga reflexión.

Una nueva etapa para Ariana

La ruptura también coincide con un momento especialmente activo en la carrera de la intérprete de We Can't Be Friends. Ariana se encuentra enfocada en su gira Eternal Sunshine y en el lanzamiento de su próximo álbum, Petal, previsto para el 31 de julio.

Según las fuentes, el nuevo proyecto musical no estará inspirado en el final de su relación con Slater, sino que reflejará una nueva etapa personal y artística para la cantante.

Aunque en los últimos meses Ariana había aparecido sola en distintos eventos, pocos sospechaban que la pareja ya había puesto fin a su romance. De hecho, nunca fueron especialmente dados a compartir su relación en público y sus apariciones conjuntas eran escasas.

Su historia comenzó en 2023, cuando ambos coincidieron en el set de Wicked. En ese momento, Ariana todavía estaba casada con Dalton Gomez, con quien contrajo matrimonio en 2021.

Slater, por su parte, estaba casado con Lilly Jay, su novia de la adolescencia y madre de su hijo Ezra, de 3 años. La pareja acabó separándose tiempo después y, semanas más tarde, se confirmó la relación de Grande con Ethan Slater.

Ahora, tras tres años de una historia que pasó de la polémica inicial a la máxima discreción, ambos han decidido tomar caminos distintos con una nueva perspectiva en común: la amistad.