Hay artistas que descubren un país a través del trabajo. Otros terminan construyendo con él una relación más profunda. Para María Elisa Camargo, actriz ecuatoriana, de familia colombiana y trayectoria internacional, República Dominicana se ha convertido en algo más que un escenario de rodaje: es un lugar al que regresa con entusiasmo y al que atribuye algunos de los momentos más importantes de su carrera reciente.

La conversación en el marco de la celebración de los premios Platino, comienza con una pregunta habitual para quienes han trabajado en la isla: ¿cómo fue la experiencia de grabar allí? La respuesta llega sin rodeos.

"De verdad, no hay lugar en la vida que me haga vibrar más. Obviamente soy ecuatoriana y mi familia es colombiana, pero aparte de México, hay algo en esa isla que me mueve profundamente", comenta.

Entre risas, reconoce que buena parte de esa conexión tiene que ver con la personalidad de los dominicanos.

"He sentido que República Dominicana ha sido un hito en mi carrera, no solo a nivel personal, sino también profesional" María Elisa Camargo Actriz “

"Siempre lo he dicho: el tigreaje es lo mío. Yo creo que voy a terminar casada con un tíguere, porque nada me seduce más que la cultura dominicana".

La actriz destaca el impacto profesional que ha tenido el país en su trayectoria. En República Dominicana filmó lo que define como su primer papel protagónico para cine, en una producción dirigida por Frank Perozo y en la que comparte créditos con Yasser Michelén y otros actores dominicanos.

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"Lo que más he querido hacer siempre es cine. Mi primera oportunidad como protagonista llegó precisamente allí. Todavía la película no se ha estrenado, pero representa un momento muy importante para mí", explica.

A esa experiencia se sumó posteriormente su participación en la película Los Leones, junto al artista Ozuna, una producción realizada por Caribbean Cinemas y Bou Group.

"He sentido que República Dominicana ha sido un hito en mi carrera, no solo a nivel personal, sino también profesional", afirma.

El precio de la preparación

A lo largo de los años, la actriz ha transitado por personajes muy distintos, desde dramas hasta comedias, pasando por producciones musicales. Esa versatilidad, asegura, no es producto de la casualidad.

"Con mucho esfuerzo", responde cuando se le pregunta cómo ha logrado diversificar su carrera.

Actualmente reside en Los Ángeles, ciudad que describe como exigente para quienes buscan abrirse camino en la industria del entretenimiento. Allí ha invertido gran parte de su tiempo en formación continua.

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"He tomado cursos de actuación, improvisación para comedia, clases de canto, entrenamiento constante. Es preparación, preparación y más preparación".

Pero también habla de otro elemento indispensable: la persistencia.

"Hay que tocar puertas una y otra vez. Cuando uno tiene sueños grandes, las puertas cerradas forman parte del proceso. Mientras más alto sueñas, más tienes que entender que ese es el precio que vas a pagar hasta que llegue la oportunidad correcta".

Para ella, cada nuevo proyecto implica volver a demostrar sus capacidades.

"Cada vez que haces algo diferente es como empezar de nuevo. Por eso es tan especial cuando alguien confía en ti para algo que nunca habías hecho antes".

Entre el mangú y el humor dominicano

Al final de la conversación llega una pregunta sencilla: ¿qué es lo que más le gusta de República Dominicana?

La respuesta no tarda.

"La gente. Desde que te recogen en el aeropuerto ya te están haciendo bromas, ya te están relajando. Ese sentido del humor me encanta".

Y luego menciona otro de sus favoritos.

"Y la comida. Un mangú en el desayuno no lo cambio por nada".

Antes de despedirse, envía un mensaje cariñoso a quienes la siguen en la isla.

"Un beso para mis tigres y mis tigresas. Les amo".