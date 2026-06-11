Anuncian la segunda edición del festival SmartFilms

Luego de una exitosa primera edición que impactó a más de 4,000 participantes en todo el país, SmartFilms, el festival de cine realizado con celulares, regresa en 2026 con una segunda edición que promete ampliar su alcance, fortalecer la formación audiovisual y continuar impulsando el talento creativo dominicano.

Bajo la dirección de los actores y productores dominicanos Evelyna Rodríguez y Danilo Reynoso, esta plataforma internacional volverá a abrir sus puertas a profesionales, estudiantes, aficionados y a toda persona interesada en contar historias a través del audiovisual, demostrando que un celular puede convertirse en una poderosa herramienta de creación cinematográfica.

Como parte de esta nueva edición, el festival retomará su agenda académica y de formación, llevando contenidos especializados a diferentes puntos del territorio nacional, con su exitosa iniciativa "Ruta Peliculera", una gira educativa que recorre múltiples localidades del país con talleres, conferencias y encuentros dirigidos por destacados profesionales del cine dominicano.

En esta ocasión, el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) se suma como aliado institucional, respaldando el desarrollo de los talleres y actividades formativas que se impartirán en distintas provincias del país, con el objetivo de continuar impulsando la economía naranja y el crecimiento de las industrias creativas.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/11/smartfilms-2-d82505ca.jpeg Daniel Arturo Peña Fernández, Danilo Reynoso, Evelyna Rodriguez, José Enrique Rodrguez y Víctor Bautista. (FUENTE EXTERNA)

"SmartFilms demuestra que la creatividad también es una industria, una fuente de empleo y una herramienta de transformación social. Hoy, un celular puede convertirse en una empresa, una oportunidad y una historia capaz de llegar al mundo".

"Yo creo en el talento dominicano y en una economía que apuesta por la innovación, el conocimiento y las ideas como motores de desarrollo. Nuestro compromiso es seguir creando oportunidades para que más jóvenes puedan transformar su creatividad en crecimiento, competitividad y futuro", manifestó Eduardo Sanz Lovatón, Ministro de Industria, Comercio y Mipymes.

Además de la experiencia formativa, SmartFilms 2026 ofrecerá premios valorados en más de 2 millones en pesos, entre efectivo, beneficios, productos y experiencias otorgadas por las marcas patrocinadoras, convirtiéndose en una plataforma que no solo impulsa el aprendizaje y la creatividad, sino que también reconoce y premia el talento de sus participantes.

Categorías

Para esta segunda edición, el festival además contará con dos categorías de competencia, una "Juvenil" patrocinada por Unibe, Altice y Caribbean Cinemas, y la otra, abierta para "Aficionados" y amantes de contar historias con su celular que nos llenen de orgullo, con el respaldo de Induveca; los detalles de cada convocatoria serán anunciadas próximamente.

Sobre esta nueva edición, Evelyna Rodríguez y Danilo Reynoso coincidieron en destacar el impacto transformador que ha tenido SmartFilms desde su llegada al país.

"Desde que conocimos SmartFilms entendimos que era una herramienta capaz de transformar vidas a través del arte y la creatividad. Ver el entusiasmo de los participantes en la primera edición nos confirma que existe un enorme talento esperando oportunidades para desarrollarse".

"Muchos jóvenes tienen grandes ideas, pero no siempre cuentan con los recursos para materializarlas. Smartfilms les demuestra que, con creatividad, pasión y un celular pueden dar el primer paso hacia sus sueños", expresaron.

Más

Los detalles sobre categorías, reto creativo, requisitos de participación, agenda académica y fechas oficiales serán anunciados próximamente a través de los canales oficiales del festival.

Para más información, puede visitar www.smartfilms.do y seguir las redes sociales de @smartfilmsdominicana.

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