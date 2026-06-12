Cita cinéfila con la aventura, el drama y la música este fin de semana

Emily Blunt y Josh O´ Connor protagonizan la película "El día de la revelación", que ya ha llegado a la cartelera de cine dominicana. ( FUENTE EXTERNA )

Los amantes del cine tienen varias opciones para disfrutar de la gran pantalla este fin de semana.

La Embajada de Israel en la República Dominicana, en colaboración con Caribbean Cinemas, en Downtown Center, despide hoy el Festival de Cine Israelí "Historias que inspiran", una muestra que acerca al público a diferentes aspectos de la cultura y la sociedad israelí a través de producciones reconocidas por su calidad y diversidad temática.

El ciclo incluye todavía títulos como Salsa en Tel Aviv, protagonizada por la actriz mexicana Angélica Vale, que mezcla humor, romance y salsa. En ella interpreta a Vicky, una madre mexicana que viaja a Israel disfrazada de monja para reencontrarse con su marido, quien trabaja ilegalmente en Tel Aviv como maestro de salsa.

Pero en el camino se encuentra con Yoni (Angel Bonanni), un tímido profesor que le ayuda a pasar la aduana en Israel.

Y The Ballad of the Weeping Spring, un drama musical que combina influencias de los spaghetti western y el cine de samuráis en una emotiva historia sobre la amistad y la redención a través de la música.

La historia sigue a Yosef Tawila, un músico retirado que vive como un ermitaño tras un trágico accidente automovilístico. Veinte años después, el hijo de su excompañero de banda lo busca para pedirle que vuelva a reunir al grupo y así cumplir el último deseo de su padre moribundo: interpretar una sinfonía inconclusa.

Dos grandes estrenos

La cartelera comercial también suma nuevos estrenos para los aficionados al séptimo arte.

Entre ellos destaca lo último de Steven Spielberg, El día de la revelación, una propuesta de ciencia ficción y suspenso que plantea un inquietante escenario: la humanidad está a punto de enterarse de que los extraterrestres existen y llevan décadas ocultos.

Otra novedad es Letras robadas, un drama que sigue a un cantante de bodas y a una exestrella de boy band que componen una canción juntos tras un encuentro casual.

El conflicto estalla cuando el joven artista se apropia del tema y lo convierte en un éxito mundial, obligando al cantautor a luchar por el reconocimiento que le pertenece.