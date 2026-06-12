República Dominicana acogerá cumbre clave del audiovisual iberoamericano

De izquierda a derecha, Javier Rodríguez, presidente del Banco López de Haro, Amaury Sánchez, viceministro de Creatividad y Formación Artística del Ministerio de Cultura, Marianna Vargas Gurilieva, directora general de la Dirección General de Cine y Ángel Pérez, gerente general del Club Hemingway. ( SUMINISTRADA )

República Dominicana será sede, del 22 al 26 de junio de 2026, de la XLVIII Reunión Ordinaria de la Conferencia de Autoridades Audiovisuales y Cinematográficas de Iberoamérica (Caaci) y de la Reunión Ordinaria del Programa Ibermedia, que se desarrollarán en el Club Hemingway, en Juan Dolio.

El anuncio fue realizado durante una rueda de prensa encabezada por el viceministro de Creatividad y Formación Artística del Ministerio de Cultura, Amaury Sánchez; la directora general de la Dirección General de Cine (Dgcine), Marianna Vargas Gurilieva; el presidente del Banco López de Haro, Javier Rodríguez, y el gerente general del Club Hemingway, Ángel Pérez.

Este hecho constituye un reconocimiento al crecimiento y fortalecimiento de la industria audiovisual dominicana y consolida al país como un referente regional para la producción cinematográfica, la cooperación internacional y el desarrollo de políticas públicas para el sector.

Participación de más de veinte países

Durante los encuentros participarán representantes gubernamentales, autoridades cinematográficas y responsables de organismos audiovisuales de más de veinte países iberoamericanos.

Los asistentes abordarán temas relacionados con la cooperación regional, la circulación de obras cinematográficas, las oportunidades de coproducción y el fortalecimiento de la industria audiovisual.

"La celebración de estas reuniones en nuestro país es una muestra de la confianza que la comunidad audiovisual iberoamericana deposita en la República Dominicana. Nos permite fortalecer alianzas estratégicas y continuar posicionando al país como un actor relevante dentro del ecosistema audiovisual regional", expresó Marianna Vargas Gurilieva.

Un momento histórico para Ibermedia

La edición de este año tendrá un significado especial para Ibermedia, ya que marcará un momento histórico: por primera vez desde la creación del programa, en 1997, se elegirá a la persona que asumirá la Secretaría Técnica y Ejecutiva.

Esa responsabilidad ha sido desempeñada durante casi tres décadas por Elena Vilardell, figura clave en la consolidación de uno de los mecanismos de cooperación audiovisual más exitosos de la región.

El viceministro Amaury Sánchez destacó que la elección de República Dominicana como sede de estas reuniones representa un reconocimiento al trabajo realizado por el país en favor del desarrollo de su industria audiovisual.

"Este encuentro fortalece nuestra presencia en los espacios de cooperación internacional y contribuye a seguir proyectando la cultura dominicana en el escenario iberoamericano", afirmó.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/12/whatsapp-image-2026-06-12-at-122907-pm-2-5408426f.jpeg De izquierda a derecha, Javier Rodríguez, presidente del Banco López de Haro; Amaury Sánchez, viceministro de Creatividad y Formación Artística del Ministerio de Cultura; Marianna Vargas Gurilieva, directora general de la Dirección General de Cine (DGCINE), y Ángel Pérez, gerente general del Club Hemingway, durante el anuncio de la celebración en República Dominicana de las reuniones de la Caaci y el Programa Ibermedia.

Respaldo del sector privado

Por su parte, Javier Rodríguez, presidente del Banco López de Haro, resaltó que para la entidad financiera constituye un honor respaldar la celebración de estos encuentros en República Dominicana.

"Durante los últimos años hemos acompañado importantes proyectos cinematográficos desarrollados en el país, convencidos del potencial de una industria que genera empleos, impulsa la economía y proyecta nuestra nación ante el mundo. Confiamos en el continuo crecimiento del sector audiovisual dominicano y en su capacidad para seguir atrayendo inversión, talento y nuevas oportunidades para el país", señaló.

A su vez, el gerente general del Club Hemingway, Ángel Pérez, afirmó que recibir a la comunidad audiovisual iberoamericana representa un motivo de orgullo y una oportunidad para continuar aportando al desarrollo del sector.

"Durante años hemos acompañado el desarrollo de la industria audiovisual dominicana, acogiendo producciones nacionales e internacionales y apoyando proyectos que generan valor para el país. La celebración de Caaci e Ibermedia en nuestras instalaciones representa una oportunidad extraordinaria para seguir fortaleciendo ese vínculo entre cultura, turismo e inversión", expresó.

Dos pilares de la cooperación audiovisual

La Caaci e Ibermedia son considerados pilares fundamentales para el desarrollo del audiovisual iberoamericano.

A través de la cooperación entre los países miembros, ambos organismos han contribuido al fortalecimiento institucional, la formación profesional y la realización de coproducciones que han impulsado el crecimiento de la industria en la región.

En este contexto, República Dominicana fue elegida en junio de 2023 como miembro del Consejo Consultivo de la Caaci, reflejo de su creciente liderazgo y compromiso con el desarrollo audiovisual iberoamericano.

Club Hemingway, escenario de cine

La elección del Club Hemingway como sede de las reuniones también reconoce a una de las locaciones más emblemáticas para el audiovisual dominicano.

Este espacio ha servido de escenario para importantes producciones nacionales e internacionales, entre ellas "Nyad", consolidándose como un aliado estratégico de la industria gracias a su infraestructura, capacidad de hospedaje y cercanía a importantes centros de producción cinematográfica.

Su crecimiento ha estado estrechamente vinculado al desarrollo de la industria audiovisual nacional, contribuyendo a fortalecer la oferta de servicios, hospedaje y facilidades requeridas por producciones y eventos internacionales vinculados al sector.

La celebración de estos encuentros cuenta con la colaboración del Ministerio de Cultura, el respaldo del Banco López de Haro y el apoyo del Club Hemingway.

Asimismo, cuenta con el patrocinio de La Aurora Cigars, Ron E. León Jimenes, Café Kora, Cortés Hermanos, a través de su marca Forteza; Timecode Films, Terra RD Partners y TIMM como media partner.

Ciclo de Cine Iberoamericano

Como parte de las actividades paralelas al encuentro, se desarrollará un Ciclo de Cine Iberoamericano que acercará al público dominicano una selección de obras representativas de distintos países de la región.

Las proyecciones tendrán lugar en la Cinemateca Dominicana, el Club Hemingway y la Fortaleza Santo Domingo en la Ciudad Colonial, promoviendo el intercambio cultural y el acceso a la diversidad cinematográfica iberoamericana.