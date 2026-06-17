×
Versión Impresa
Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Muere Daveigh Chase
Muere Daveigh Chase

Muere Daveigh Chase, la niña de la película "El Aro" y voz de Lilo en "Lilo y Stitch"

Según reportes de medios estadounidenses, la intérprete falleció tras complicaciones derivadas de una meningitis y una infección en la sangre

    Expandir imagen
    Muere Daveigh Chase, la niña de la película El Aro y voz de Lilo en Lilo y Stitch
    Muere Daveigh Chase, a quien en la imagen de archivo la vemos posando. (FUENTE EXTERNA)

    La actriz estadounidense Daveigh Chase falleció el martes 16 de junio a los 35 años, según informaron medios especializados en entretenimiento. De acuerdo con la información difundida, la causa de la muerte estuvo relacionada con una meningitis y una infección en la sangre que derivaron en complicaciones sépticas y un fallo orgánico.

    La noticia fue dada a conocer inicialmente por TMZ a través de declaraciones atribuidas a su pareja. Diversos medios estadounidenses replicaron posteriormente la información sobre el fallecimiento de la actriz.

    Nacida el 24 de julio de 1990 en Las Vegas, Nevada, y criada en Albany, Oregón, Chase inició su carrera artística durante la infancia. Participó en series de televisión como Sabrina the Teenage Witch, Charmed, The Practice y ER.

    Más

    • En 2001 interpretó a Samantha Darko en la película Donnie Darko y un año después alcanzó mayor reconocimiento por su papel de Samara Morgan en The Ring o El Aro. También fue la voz de Lilo en Lilo & Stitch.
    Expandir imagen
    Infografía
    • Medios estadounidenses informaron que la actriz había sido hospitalizada a principios de junio antes de su fallecimiento.
    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.