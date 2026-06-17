Muere Daveigh Chase, la niña de la película "El Aro" y voz de Lilo en "Lilo y Stitch"
Según reportes de medios estadounidenses, la intérprete falleció tras complicaciones derivadas de una meningitis y una infección en la sangre
La actriz estadounidense Daveigh Chase falleció el martes 16 de junio a los 35 años, según informaron medios especializados en entretenimiento. De acuerdo con la información difundida, la causa de la muerte estuvo relacionada con una meningitis y una infección en la sangre que derivaron en complicaciones sépticas y un fallo orgánico.
La noticia fue dada a conocer inicialmente por TMZ a través de declaraciones atribuidas a su pareja. Diversos medios estadounidenses replicaron posteriormente la información sobre el fallecimiento de la actriz.
Nacida el 24 de julio de 1990 en Las Vegas, Nevada, y criada en Albany, Oregón, Chase inició su carrera artística durante la infancia. Participó en series de televisión como Sabrina the Teenage Witch, Charmed, The Practice y ER.
Muere actriz de Nickelodeon tras ser atropellada en Nueva York
Muere la actriz turca Ece Irtem, un día después de su cumpleaños
Más
- En 2001 interpretó a Samantha Darko en la película Donnie Darko y un año después alcanzó mayor reconocimiento por su papel de Samara Morgan en The Ring o El Aro. También fue la voz de Lilo en Lilo & Stitch.
- Medios estadounidenses informaron que la actriz había sido hospitalizada a principios de junio antes de su fallecimiento.