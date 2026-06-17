Muere Daveigh Chase, la niña de la película "El Aro" y voz de Lilo en "Lilo y Stitch"

Muere Daveigh Chase, a quien en la imagen de archivo la vemos posando. ( FUENTE EXTERNA )

La actriz estadounidense Daveigh Chase falleció el martes 16 de junio a los 35 años, según informaron medios especializados en entretenimiento. De acuerdo con la información difundida, la causa de la muerte estuvo relacionada con una meningitis y una infección en la sangre que derivaron en complicaciones sépticas y un fallo orgánico.

La noticia fue dada a conocer inicialmente por TMZ a través de declaraciones atribuidas a su pareja. Diversos medios estadounidenses replicaron posteriormente la información sobre el fallecimiento de la actriz.

Nacida el 24 de julio de 1990 en Las Vegas, Nevada, y criada en Albany, Oregón, Chase inició su carrera artística durante la infancia. Participó en series de televisión como Sabrina the Teenage Witch, Charmed, The Practice y ER.

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En 2001 interpretó a Samantha Darko en la película Donnie Darko y un año después alcanzó mayor reconocimiento por su papel de Samara Morgan en The Ring o El Aro. También fue la voz de Lilo en Lilo & Stitch.

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Medios estadounidenses informaron que la actriz había sido hospitalizada a principios de junio antes de su fallecimiento.