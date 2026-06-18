KINETIQ inicia su primera edición con más de 80 cortometrajes y una agenda de formación y exhibición

El festival KINETIQ, dirigido por Taína Rodríguez, a quien vemos junto a Elsa Turull, Tanya Valette, Taina Rodríguez y Celidette Heredia. ( FUENTE EXTERNA )

El Festival de Cortometrajes KINETIQ by Cinéate inaugurará este 19 de junio su primera edición con una programación que incluye más de 80 cortometrajes, actividades formativas, conversatorios y presentaciones artísticas en distintos espacios de la Ciudad Colonial.

Impulsado por Cinéate y dirigido por Taína Rodríguez, el evento surge como una plataforma orientada a la exhibición de obras audiovisuales, la capacitación de nuevos talentos y el fortalecimiento de la comunidad cinematográfica dominicana.

La Selección Oficial está integrada por 73 cortometrajes en competencia, distribuidos en categorías universitarias, preuniversitarias, nacionales e internacionales. Entre las producciones seleccionadas figuran obras procedentes de República Dominicana, Chile, Francia, Japón, Perú, Alemania, Italia y Cuba.

Las proyecciones comenzarán el viernes 19 de junio a partir de las 3:00 de la tarde. La programación académica incluirá una charla sobre postproducción de sonido impartida por Victoria Mercedes, así como la conferencia "Cien años de cine dominicano en imágenes", a cargo de la productora e investigadora Desirée Reyes Peña.

El festival también presentará una muestra de cortometrajes europeos gracias a la colaboración de la Unión Europea y la Embajada de Francia, con trabajos de Francia, Bélgica e Irlanda.

Como parte de las actividades especiales, el Museo Fortaleza de Santo Domingo será escenario el 20 de junio de una muestra de cine al aire libre organizada en colaboración con la Cinemateca Dominicana. Ese mismo día se presentará el espectáculo de improvisación "Sí y... Nights Improv Show".

La clausura del festival, programada para el 21 de junio, contará con una presentación musical de la agrupación dominicana Condeperalta.

Durante las mañanas se desarrollarán espacios de formación gratuitos y encuentros de networking, entre ellos el panel "Mira Mi Corto", que permitirá a los participantes intercambiar experiencias con profesionales de la industria audiovisual.

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Jurado dividido en dos categorías

Para la evaluación de las obras, KINETIQ conformó dos jurados especializados. En las categorías Nacional e Internacional participan Elsa Turull , quien preside el jurado, junto a Marianna Vargas Gurilieva, Tabaré Blanchard, Tomás Pichardo y Dahiana Acosta.

conformó dos jurados especializados. En las categorías Nacional e Internacional participan , quien preside el jurado, junto a Gurilieva, Tabaré Blanchard, Tomás Pichardo y Dahiana Acosta. En la categoría Preuniversitaria y Escuelas de Cine, el jurado está encabezado por Rubén Peralta e integrado por Diana Tejada, Lauren Fernández, Víctor Piñeyro y Jeury Frías.

Entre los reconocimientos establecidos para esta primera edición figura el premio al Mejor Cortometraje Universitario, otorgado por la Dirección General de Cine (DGCINE), que consistirá en una acreditación para participar en FICGeneración, sección estudiantil del Festival Internacional de Cine en Guadalajara, México.

Asimismo, los cortometrajes ganadores pasarán a formar parte de la competencia del Dominican Film Festival in New York (DFFNYC), ampliando sus posibilidades de exhibición internacional.

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