"Toy Story 5" lidera una cartelera que combina nostalgia y misterio

"Toy Story 5" llega a las salas de cine entre los estrenos de la semana. ( PIXAR/PIXAR - © 2026 DISNEY/PIXAR )

Los juguetes más famosos del cine regresan esta semana junto a una ambiciosa producción de ciencia ficción dirigida por uno de los cineastas más importantes de la historia. La cartelera combina nostalgia, aventura y espectáculo visual con dos propuestas muy diferentes, pero igualmente atractivas para el público.

Pixar apuesta por el regreso de Woody, Buzz y Jessie en una nueva aventura que enfrenta a los juguetes con los desafíos de una generación dominada por la tecnología, mientras que Steven Spielberg presenta un thriller de ciencia ficción que explora el impacto global de una revelación capaz de cambiar para siempre la forma en que la humanidad entiende su lugar en el universo.

Toy Story 5

Siete años después de la exitosa cuarta entrega, Pixar recupera a Woody, Buzz Lightyear, Jessie y el resto de los personajes que han acompañado a varias generaciones de espectadores.

En esta nueva aventura, Bonnie descubre a Lilypad, una moderna tableta que rápidamente se convierte en su entretenimiento favorito, desplazando poco a poco a los juguetes tradicionales.

Ante esta situación, la pandilla deberá encontrar una manera de demostrar que la imaginación, la amistad y el juego compartido siguen teniendo un valor que ninguna pantalla puede reemplazar.

Dirigida por Andrew Stanton, responsable de clásicos como "Finding Nemo" y "WALL-E", la película combina humor, emoción y aventura mientras reflexiona sobre la relación de los niños con la tecnología.

Con las voces de Tom Hanks, Tim Allen y Joan Cusack, además de música de Randy Newman, esta quinta entrega busca mantener vivo el espíritu que convirtió a "Toy Story" en una de las franquicias animadas más importantes de la historia.

Disclosure Day

Steven Spielberg regresa a la ciencia ficción con una historia que mezcla suspenso, conspiraciones y preguntas sobre el futuro de la humanidad. La película sigue a Margaret Fairchild, una meteoróloga televisiva, y al experto en ciberseguridad Daniel Kellner, quienes descubren información capaz de confirmar una verdad que gobiernos y corporaciones han mantenido oculta durante décadas.

A medida que las revelaciones salen a la luz, ambos se ven envueltos en una carrera contrarreloj para evitar que fuerzas poderosas silencien los hechos.

Protagonizada por Emily Blunt, Josh O'Connor y Colin Firth, la cinta combina el sentido de maravilla característico de Spielberg con una trama de intriga contemporánea. El guion de David Koepp y la música de John Williams refuerzan una producción que apuesta por el espectáculo y la reflexión.

Su historia aborda las consecuencias políticas, sociales y culturales de un acontecimiento que transforma para siempre la percepción colectiva de la realidad y del universo.