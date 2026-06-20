Daveigh Chase, la niña de "The Ring": la historia de una estrella infantil atrapada por adicciones

Durante años, Cathy Chase tuvo una rutina que ninguna madre debería tener: abrir Google de noche, escribir el nombre de su hija y buscar señales de vida.

Buscaba en Reddit, en páginas de noticias, en registros públicos. Incluso revisaba el sistema de la Oficina del Médico Forense del condado de Los Ángeles, si su hija, Daveigh Chase, seguía viva o si algún cuerpo sin identificar podía ser el de ella.

Daveigh no era una desconocida. Para millones de personas fue la niña de "The Ring", la inquietante Samara Morgan, aquella figura de cabello negro que salía del televisor y se convirtió en una imagen imborrable del cine de terror.

También fue la voz de Lilo en "Lilo & Stitch", una de las películas más queridas de Disney, y participó en producciones como "Donnie Darko", "A.I. Artificial Intelligence" y la serie "Big Love".

Pero la vida real, lejos de los estudios y los créditos de Hollywood, terminó pareciéndose menos a un cuento de fama infantil.

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El inicio de la caída de Chase

La historia, según el relato de su madre, comenzó a torcerse alrededor de 2016, después de un accidente de motocicleta en el que Daveigh se lesionó la espalda.

El dolor físico abrió la puerta a medicamentos fuertes. Entre ellos, oxicodona, un analgésico opioide recetado para dolores intensos, pero conocido también por su alto potencial adictivo. Ahí, según Cathy, empezó la espiral.

Primero fue el tratamiento. Después, la dependencia. Luego vinieron drogas más fuertes, un ambiente de fiestas, malas compañías y una distancia cada vez mayor entre la actriz y su familia. La madre sostiene que nunca echó a su hija de la casa, pero que Daveigh quería libertad.

Esa libertad, según su versión, terminó rodeándola de personas que la empujaron más hondo en el consumo.

La imagen pública de la niña prodigio comenzó a desaparecer. La mujer adulta que luchaba contra la adicción quedó atrapada en una vida cada vez más inestable.

Problemas legales

A partir de 2018, Daveigh entró y salió de la cárcel por cargos relacionados con drogas y otros delitos. Su madre la vio por última vez en persona en octubre de 2019, durante una visita carcelaria, luego de que la actriz fuera acusada de dos cargos de robo. Lo que encontró allí la impactó.

Cathy dijo que su hija parecía otra persona. Que estaba "completamente ida", fuera de sí. Aseguró que Daveigh no había sido diagnosticada con una enfermedad mental, salvo trastorno de estrés postraumático, pero insistió en que las drogas se habían apoderado de ella.

Desde entonces, el vínculo se volvió más tenue. La actriz, que alguna vez caminó alfombras rojas y prestó su rostro y su voz a personajes famosos, cayó en una zona oscura de adicción, falta de vivienda y aislamiento. Su madre no sabía dónde encontrarla. Solo podía buscar indicios.

La madre dijo a medios internacional que mentalmente, durante años, se venía preparando para recibir la noticia que ninguna madre quiere recibir.

El final de una joven actriz

La confirmación llegó en junio de 2026. Cathy leyó en internet que Daveigh Chase había muerto en un hospital de Los Ángeles, a los 35 años.

Al principio pensó que podía ser una noticia falsa. En la era de los rumores virales, la muerte de una actriz conocida puede convertirse en bulo. Pero luego vio su nombre repetido en distintos medios. Ya no era un rumor. Era su hija.

La familia informó que Daveigh murió tras complicaciones vinculadas a meningitis y una infección en la sangre. También se reportó que había sido hospitalizada con un cuadro de desnutrición.

Eran señales de un deterioro profundo, el tipo de daño que no ocurre de un día para otro, sino que se acumula en por la falta de cuido y atención.

Cathy acudió al hospital para identificar sus restos. Allí, junto a un capellán, rezó por Daveigh. Dijo que pudo poner sus manos sobre el vidrio y despedirse de ella de la forma más cercana que le permitieron.

La historia de Daveigh Chase tiene todos los elementos que suelen alimentar el morbo: una estrella infantil, Hollywood, drogas, arrestos, indigencia, una muerte prematura.

Chaise empezó la actuación en comerciales a los tres años. Una adolescente que parecía tener una carrera asegurada. Una joven actriz que quedó asociada a personajes populares.