Caribbean Cinemas en Ágora Mall: esta es la fecha en la que abrirá el complejo de salas de cine

Imagen de el complejo de cine que abrirá Caribbean Cinemas en Ágora Mall. ( FUENTE EXTERNA )

Caribbean Cinemas anunció la apertura de un nuevo complejo de salas de cine en el centro comercial Ágora, en Santo Domingo, como parte de un acuerdo firmado entre ambas empresas.

La información fue confirmada por Robert Carrady, presidente de Caribbean Cinemas, y Silvia Rosales, administradora general de Ágora, quienes informaron que las operaciones comenzarán a principios de julio.

Durante ese mes, la cartelera incluirá producciones como Supergirl, Toy Story, Moana, Spider-Man e Insidious, entre otros estrenos programados para la temporada.

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La apertura iniciará con un período de prueba o soft opening, durante el cual los visitantes podrán acceder a las instalaciones y conocer los servicios disponibles.

El complejo contará con sistemas de proyección láser y sonido Dolby, además de salas equipadas con butacas reclinables. También dispondrá del formato CXC, que integra una pantalla de gran tamaño con tecnología Dolby Atmos.

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Entre las facilidades incluidas figuran kioscos de autoservicio para la compra de boletos y productos, áreas de expendio de alimentos y bebidas, así como espacios de acceso adaptados para personas con discapacidad.

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El cine también incorporará el concepto Victor's Kitchen & Lounge dentro de sus instalaciones .

también incorporará el dentro de sus . Con esta apertura, Caribbean Cinemas amplía su presencia en el país y devuelve la oferta cinematográfica al centro comercial Ágora, que anteriormente contó con salas de cine dentro de su propuesta de entretenimiento.