Centro Cultural Banreservas proyectará "Dossier de ausencias" este jueves

La actriz Judith Rodriguez en una escena de la película "Dossier de ausencias". ( FUENTE EXTERNA )

El Centro Cultural Banreservas continuará este jueves con la programación del 5to Ciclo de Cine Dominicano con la proyección de la película Dossier de ausencias, dirigida por el cineasta cubano Rolando Díaz y producida por el periodista de espectáculos Alfonso Quiñones, quien también escribió el guion.

La función está pautada para las 7:00 de la noche en la sede del Centro Cultural Banreservas, ubicada en la calle Isabel La Católica número 202, en la Ciudad Colonial.

La producción narra la historia de Moraima, una niña que fue dada en adopción cuando era bebé y regresó con sus padres biológicos al inicio de la adolescencia.

El caso sirvió de referencia para la legislación relacionada con la niñez y la adolescencia en República Dominicana y aborda aspectos vinculados al sistema de adopción en el país.

La película cuenta con la participación de Judith Rodríguez en el elenco y ha sido exhibida en el Festival de Cine Global Dominicano y en el Festival de Fine Arts Hecho en RD, además de presentarse en muestras y festivales de cine en distintos países.

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Al concluir la proyección se realizará un diálogo sobre la producción y los temas abordados en la historia.

sobre la producción y los en la historia. La entrada será libre hasta completar la capacidad de la sala.

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