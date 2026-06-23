El Festival de Cortometrajes Kinetiq concluye su primera edición y anuncia regreso en 2027

Ganador con parte del jurado y la directora del Festival de Cortometrajes Kinetiq. ( FUENTE EXTERNA )

El Festival de Cortometrajes Kinetiq concluyó su primera edición tras tres días de actividades dedicadas a la exhibición de producciones audiovisuales, encuentros con profesionales del sector y espacios de formación para estudiantes y realizadores.

De acuerdo con los organizadores, más de 2,000 personas participaron en las actividades programadas. La edición incluyó más de 80 cortometrajes dominicanos e internacionales, de los cuales 73 formaron parte de la competencia oficial. También se presentó una muestra de la Unión Europea y una selección de trabajos universitarios fuera de competencia.

La evaluación de las obras estuvo a cargo de dos jurados integrados por profesionales del ámbito cinematográfico y audiovisual. En las categorías de ficción, documental y animación participaron Elsa Turull, Marianna Vargas Gurilieva, Tabaré Blanchard, Tomás Pichardo y Dahiana Acosta.

Para las categorías estudiantiles fueron jurados Rubén Peralta, Diana Tejada, Lauren Fernández, Víctor Piñeyro y Jeury Frías.

Durante la ceremonia de clausura se anunciaron los ganadores de Kinetiq 2026. El premio al Mejor Cortometraje Internacional de Ficción fue para The Moth, de Alemania. En las categorías nacionales resultaron ganadores Nueva Forma en ficción, Tenebras en animación y Stuck en documental.

En la categoría de estudiantes de cine y audiovisual fue reconocido Batea, del Intec, mientras que El mar que nos separa, del Liceo en Artes Fernando Ureña Rib, obtuvo el premio al Mejor Cortometraje Preuniversitario.

El Premio del Público fue para Lo que nadie ve, de Chavón, y el reconocimiento al Mejor Afiche fue otorgado a Sinfónica Novae.

También fueron entregadas menciones especiales a A Tempo (Unibe), El Amuleto, Everbranch y Yante.

La directora del festival, Taína Rodríguez, agradeció la participación de realizadores, estudiantes, universidades e instituciones que respaldaron la primera edición del evento.

Regresa en 2027

La organización informó que la próxima edición del Festival de Cortometrajes Kinetiq se celebrará en octubre de 2027.

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