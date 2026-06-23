Roselyn Sánchez anuncia su participación en la película "Las sombras de la máscara"

Roselyn Sánchez y Jessy Terrero liderarán el thriller político "Las aombras de la máscara" ( SUMINISTRADA )

La actriz y productora puertorriqueña Roselyn Sánchez producirá y protagonizará el largometraje Las sombras de la máscara, una ambiciosa producción que busca posicionarse entre las propuestas cinematográficas puertorriqueñas de mayor alcance internacional.

El proyecto reúne además al reconocido productor y director dominicano Jessy Terrero, junto a los cineastas John BelNava y David Borges, quienes lideran una historia concebida para conectar con audiencias globales sin perder su identidad caribeña.

Creada por BelNava y codirigida junto a Borges, la película presentará un intenso thriller político donde la acción, las conspiraciones y el drama se entrelazan en una trama marcada por una fuerte esencia puertorriqueña.

Temas centrales de la película

Más allá de sus elementos de suspenso, la producción explorará temas como el poder, la corrupción, la lealtad y las decisiones que pueden cambiar el destino de una nación. La propuesta apuesta por una narrativa de gran escala diseñada para competir en el mercado cinematográfico internacional.

Actualmente, Las sombras de la máscara se encuentra en fase de desarrollo y planificación. El equipo trabaja en la conformación de un elenco de primer nivel y en la integración de profesionales creativos que fortalezcan la visión artística del proyecto.

Cronograma de filmación

El inicio de las filmaciones está previsto para finales de 2026 o principios de 2027 , según adelantaron sus responsables.

o , según adelantaron sus responsables. Con la combinación de talento puertorriqueño e internacional, una historia de alto impacto y una propuesta visual ambiciosa, la película aspira a contribuir al crecimiento de la industria cinematográfica de Puerto Rico y ampliar la presencia de producciones desarrolladas desde la isla en mercados internacionales.

e internacional, una historia de alto impacto y una propuesta visual ambiciosa, la película aspira a contribuir al crecimiento de la de Puerto Rico y ampliar la presencia de producciones desarrolladas desde la isla en mercados internacionales. Los productores informaron que próximamente anunciarán nuevos detalles sobre el elenco y otras colaboraciones que formarán parte de esta prometedora apuesta cinematográfica.