Alfonso Rodríguez ya no es cónsul en Los Ángeles, pero sigue en el Mirex

Alfonso Rodríguez permaneció en el cargo desde el año 2020 al2026; y continuará en el servicio interno del Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX). ( FUENTE EXTERNA )

El presidente Luis Abinader dispuso cambios en el servicio exterior mediante el Decreto núm. 418-26, emitido el 19 de junio de 2026, con el que designó a Carlos Gabriel García Candelario como nuevo cónsul general de la República Dominicana en Los Ángeles, California, en sustitución del cineasta Bienvenido Alfonso Rodríguez Zorrilla.

La disposición establece en su artículo 3 el nombramiento de García Candelario al frente del consulado dominicano en esa ciudad estadounidense.

Ahora, Alfonso Rodríguez quedó designado en el artículo 5 -del mismo decreto- como embajador en el servicio interno del Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex), poniendo fin a su gestión consular en Los Ángeles, la cual duró casi seis años.

Como cierre de esta etapa, el pasado 23 de junio, mediante un comunicado, el cineasta y productor de televisión anunció que regresaba a la pantalla chica en septiembre de este año con una producción orientada al entretenimiento denominada Bemberé, que reunirá a destacadas figuras del espectáculo dominicano.

El programa se transmitirá en vivo en horario estelar, de lunes a viernes, de 8:00 a 9:00 de la noche, por canal 9, Color Visión, y simultáneamente en YouTube, Instagram y TikTok.

En la nota se citó que había concluido recientemente su función consular, no obstante, seguirá al servicio del Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex).

Por su parte, el nuevo cónsul Carlos Gabriel García Candelario es abogado, diplomático y dirigente político. Fue pasado presidente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) en la provincia Santo Domingo.

Ocupó cargos públicos en varios gobiernos: se desempeñó como diputado del Congreso Nacional y viceministro de Relaciones Exteriores, y también ejerció la función de director ejecutivo del Instituto de Dominicanos y Dominicanas en el Exterior (INDEX), posición a la que renunció en marzo de 2020.

Su gestión al frente del consulado

Alfonso Rodríguez fue designado cónsul general en Los Ángeles mediante el Decreto 451-20, emitido el 8 de septiembre de 2020, pocos días después de la llegada de Luis Abinader al poder. En ese momento, el mandatario destacó el perfil del reconocido productor y director de cine para encabezar una sede consular considerada estratégica por su cercanía con Hollywood.

Tras su designación, Rodríguez afirmó que el objetivo principal del consulado sería "promover a República Dominicana como destino para la industria cinematográfica internacional".

"El consulado fue creado para la captación de producciones de Hollywood. Sin producciones extranjeras la Ley de Cine no puede mantenerse... traeremos grandes producciones al país y vamos a defender la imagen como país destino para la industria del cine mundial", expresó entonces el director de "Juniol" y "Feo de día, lindo de noche".

En 2022 sostuvo que la inversión extranjera en producciones cinematográficas mantenía un crecimiento sostenido y destacó que "el país había pasado de captar apenas unos millones de dólares tras la aprobación de la Ley de Cine a superar los US$400 millones en producciones durante 2021".

En enero de 2024, Rodríguez informó que República Dominicana recibió más de RD$35,000 millones entre 2021 y 2023 por concepto de producciones cinematográficas extranjeras acogidas a la Ley 108-10 de Fomento a la Actividad Cinematográfica y en reiteradas oportunidades defendió la permanencia de la ley.