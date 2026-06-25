Inicia en República Dominicana el rodaje de la película "Frank & Ana"

La actriz mexicana Grettell Valdez en una escena de la película "Frank & Ana". ( FUENTE EXTERNA )

La productora Aldea Estudio informó el inicio del rodaje de la película Frank & Ana, un largometraje dirigido por Fernando Blanco y producido por Francis Disla.

La producción reúne a los actores mexicanos Grettell Valdez, Christian de la Campa y Óscar Priego, junto a los dominicanos Cora González, Gerardo Mercedes, Fausto Rojas y Pamela De León.

Durante un encuentro con representantes de la prensa, los responsables del proyecto ofrecieron detalles sobre la historia y el proceso de filmación, que se desarrollará en distintas localidades de Santo Domingo y Cotuí, provincia Sánchez Ramírez.

Según explicó el director Fernando Blanco, la trama sigue la historia de Frank, un empresario cuya vida cambia tras una serie de acontecimientos que lo obligan a enfrentar conflictos personales y familiares.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/25/befunky-collage-2026-06-25t104951469-d5f026e5.jpg Los actores mexicanos Grettell Valdez y Christian de la Campa, previo al rodaje.

Christian de la Campa interpreta al personaje principal, mientras que Grettell Valdez da vida a Clariangela, una mujer que atraviesa situaciones que afectan su entorno personal. Óscar Priego también forma parte del elenco con un personaje vinculado al desarrollo de la historia.

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Los trabajos de filmación se realizarán durante las próximas semanas en escenarios urbanos y rurales seleccionados para la producción.

se realizarán durante las en y rurales seleccionados para la producción. Frank & Ana forma parte de los proyectos cinematográficos que actualmente se desarrollan en República Dominicana con la participación de profesionales locales e internacionales.