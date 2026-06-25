Inicia en República Dominicana el rodaje de la película "Frank & Ana"
La cinta está protagonizada por los actores mexicanos Grettell Valdez, Christian de la Campa y Óscar Priego
La productora Aldea Estudio informó el inicio del rodaje de la película Frank & Ana, un largometraje dirigido por Fernando Blanco y producido por Francis Disla.
La producción reúne a los actores mexicanos Grettell Valdez, Christian de la Campa y Óscar Priego, junto a los dominicanos Cora González, Gerardo Mercedes, Fausto Rojas y Pamela De León.
Durante un encuentro con representantes de la prensa, los responsables del proyecto ofrecieron detalles sobre la historia y el proceso de filmación, que se desarrollará en distintas localidades de Santo Domingo y Cotuí, provincia Sánchez Ramírez.
Según explicó el director Fernando Blanco, la trama sigue la historia de Frank, un empresario cuya vida cambia tras una serie de acontecimientos que lo obligan a enfrentar conflictos personales y familiares.
Christian de la Campa interpreta al personaje principal, mientras que Grettell Valdez da vida a Clariangela, una mujer que atraviesa situaciones que afectan su entorno personal. Óscar Priego también forma parte del elenco con un personaje vinculado al desarrollo de la historia.
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- Los trabajos de filmación se realizarán durante las próximas semanas en escenarios urbanos y rurales seleccionados para la producción.
- Frank & Ana forma parte de los proyectos cinematográficos que actualmente se desarrollan en República Dominicana con la participación de profesionales locales e internacionales.