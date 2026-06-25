En una industria saturada de superhéroes invencibles y amenazas apocalípticas, Supergirl apuesta por algo distinto: una historia sobre el dolor, la pérdida y la búsqueda de identidad. La nueva producción de DC Studios, que llegará a los cines dominicanos este 25 de junio, presenta a una Kara Zor-El muy alejada de la figura luminosa que durante décadas acompañó a Superman en los cómics.

Diario Libre asistió a una proyección especial en Caribbean Cinemas de Downtown Center, donde la experiencia 4DX amplificó una aventura repleta de persecuciones espaciales y escenarios galácticos. Sin embargo, más allá del espectáculo visual, la verdadera fuerza de la película reside en una historia profundamente emocional.

Heroína vulnerable

Inspirada en la aclamada novela gráfica de Tom King, la película presenta a una Kara Zor-El que no es una salvadora perfecta, sino una sobreviviente marcada por la desaparición de su mundo.

“Kara es alguien que se siente incómoda consigo misma. Le incomoda la vida que le han dado y la responsabilidad que le han asignado. Tiene mucha culpa de superviviente, y su manera de interiorizarlo es autodestruyéndose y desviando cualquier sentido real de responsabilidad”, explica Milly Alcock, encargada de dar vida al personaje.

La historia toma impulso cuando Kara conoce a Ruthye, una joven decidida a vengar el asesinato de su padre. Lo que comienza como una misión se transforma en una travesía emocional que obliga a ambas a enfrentar sus propias heridas.

“Es una historia muy poderosa sobre dos jóvenes que emprenden un viaje para superar su duelo y sus conflictos internos. Kara ve en Ruthye una versión más joven de sí misma”, afirma Alcock.

La actriz también destaca el valor de una historia centrada en dos mujeres y sus procesos personales: “No gira en torno a los hombres ni a su aprobación, sino a la lucha por superar sus propios conflictos”.

El sueño cumplido de Jason Momoa

Uno de los mayores atractivos de la película es el debut de Lobo en el renovado universo cinematográfico de DC, interpretado por Jason Momoa. “Este papel ha sido el de mis sueños desde que tengo memoria. Siempre pensé que algún día lo interpretaría”, asegura el actor, quien admite haber contactado de inmediato a James Gunn y Peter Safran cuando asumieron la dirección de DC Studios.

Momoa explica su fascinación por el personaje: “Me encantan los antihéroes. Lobo puede ser bueno y malo al mismo tiempo, pero se rige por un código propio. Todo en él es excesivo, irreverente y brutal”.

El actor también destaca el nivel de inmersión logrado durante el rodaje. “Todo estaba ahí. Los escenarios, las criaturas, los animatrónicos. Se sentía como esas grandes películas de ciencia ficción donde todo existe físicamente frente a ti. Como actor, eso cambia completamente la experiencia”.

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Ficha técnica Título original: Supergirl Estreno oficial en RD: 25 de junio de 2026 Productoras: DC Studios / Warner Bros. Directores: Craig Gillespie. Guionista: Ana Nogueira. Duración: 108 minutos Reparto: Milly Alcock, Matthias Schoenaerts, Eve Ridley, David Krumholtz y Jason Momoa.

Apuesta distinta de DC

Para el director Craig Gillespie (I, Tonya, Cruella), el proyecto destacó desde el principio por la visión de James Gunn y Peter Safran de construir películas con identidad propia dentro del universo DC. “Cuando leí las dos primeras escenas del guion quedé convencido de inmediato”, recuerda.

Gillespie apostó por una historia donde el peso emocional fuera tan importante como la acción.

“Queríamos mantenernos siempre cerca de lo que Kara atraviesa emocionalmente y nunca alejarnos de esa verdad”. También subraya la diferencia esencial entre la heroína y su célebre primo: “Supergirl tiene todos los poderes de Superman, pero Clark tuvo una familia que le dio estabilidad. Kara carga con traumas y pérdidas que han moldeado profundamente su forma de ver el mundo”.

Esa mirada más íntima se refleja en una protagonista que no busca convertirse en símbolo de perfección. “La interpretación de Milly no suaviza nada. El personaje se muestra sin complejos. Es divertida, pero no de la forma en que estamos acostumbrados a ver en las películas de superhéroes”, explica el realizador.

Esa combinación entre espectáculo y sensibilidad es precisamente lo que diferencia a Supergirl de otras producciones recientes del género.

Eve Ridley, quien interpreta a Ruthye, considera que el corazón de la película está en la relación entre ambas protagonistas.

“Creo que es una historia muy conmovedora porque tanto Kara como Ruthye atraviesan grandes desafíos y, al final del viaje, construyen una relación muy especial”.

Quizás por eso Alcock resume la esencia de la película con una frase tan simple como contundente: “no están tratando de salvar el mundo. Solo intentan salvarse la una a la otra”. Y ahí reside la mayor fortaleza de Supergirl.

En un género acostumbrado a medir la grandeza por el tamaño de las amenazas, esta película encuentra su verdadera dimensión en algo mucho más íntimo: la capacidad de dos personas heridas de ayudarse mutuamente a seguir adelante. Porque, al final, incluso las heroínas más poderosas necesitan encontrar una razón para sanar