"Supergirl" lleva a la heroína de Krypton a una aventura cósmica

La cartelera de esta semana reúne dos propuestas dirigidas a públicos muy distintos, pero unidas por historias de gran escala, personajes enfrentados a desafíos extraordinarios y universos que se encuentran al borde de una profunda transformación.

Desde los rincones más lejanos de la galaxia hasta los campos de batalla del mundo espiritual, ambas producciones apuestan por la acción, la aventura y conflictos que ponen a prueba a sus protagonistas.

Por un lado, "Supergirl" presenta una versión más compleja y madura de la prima de Superman en una travesía espacial marcada por la pérdida, la justicia y el descubrimiento personal.

Por otro, "Bleach: Thousand-Year Blood War - The Calamity" lleva a su conclusión una de las sagas más influyentes del anime contemporáneo, ofreciendo el desenlace de un conflicto que ha acompañado a millones de seguidores durante más de veinte años.

Supergirl

Dirigida por Craig Gillespie y protagonizada por Milly Alcock, "Supergirl" presenta a Kara Zor-El en un momento decisivo de su vida. Mientras celebra su cumpleaños recorriendo la galaxia junto a su perro Krypto, la joven kryptoniana conoce a Ruthye Marye Knoll, una muchacha decidida a encontrar al responsable del asesinato de su padre.

Lo que comienza como un encuentro fortuito termina convirtiéndose en una peligrosa misión de venganza que llevará a ambas a cruzar algunos de los rincones más hostiles del universo.

La película se distingue de otras historias protagonizadas por miembros de la familia de Superman al centrarse en las profundas heridas emocionales de Kara, quien deberá enfrentarse al peligroso Krem de las Colinas Amarillas mientras intenta ayudar a Ruthye a encontrar justicia.

El reparto también incluye a David Corenswet como Superman y a Jason Momoa como el mercenario intergaláctico Lobo, uno de los personajes más populares de DC Comics.

Bleach: Thousand-Year Blood War - The Calamity

Después de más de dos décadas de historia, una de las franquicias más influyentes del anime se prepara para llegar a su desenlace.

"Bleach: Thousand-Year Blood War - The Calamity" es la cuarta y última parte del arco final de la obra creada por Tite Kubo, llevando a los espectadores al capítulo definitivo de una guerra que ha enfrentado a los Shinigami y los Quincy en una batalla de proporciones cada vez mayores.

La historia comienza tras una serie de acontecimientos que alteran el equilibrio entre los mundos espiritual y material. Con la realidad al borde del colapso, antiguos rivales se ven obligados a colaborar para enfrentar una amenaza capaz de poner en peligro toda existencia.

En el centro del conflicto se encuentra Ichigo Kurosaki y un grupo de aliados que emprenderán una peligrosa misión mientras se desarrollan algunos de los enfrentamientos más importantes de la saga. Dirigida por Tomohisa Taguchi, incluye abundante material inédito supervisado directamente por Tite Kubo.