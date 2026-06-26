Alfonso Rodríguez confirma contrato con Netflix para seis películas y regresa a la televisión

Alfonso Rodríguez reveló que ya concluyó el rodaje de la primera de las seis películas contempladas en su contrato con Netflix. ( ARCHIVO )

El cineasta y productor de televisión Alfonso Rodríguez, quien se desempeñó durante siete años como cónsul dominicano en Los Ángeles, reveló en el programa A Diario, que se transmite por la emisora Space 89.3 FM, que tiene un contrato con Netflix para producir seis películas y que la primera ya fue rodada durante sus vacaciones de enero de este año.

También anunció su regreso a la televisión dominicana con el programa Bemberé en Color Visión Canal 9 y no descartó lanzarse a la política por el Partido Reformista Social Cristiano.

La salida del consulado

Este jueves se difundió un decreto en el que el presidente Luis Abinader lo relevaba del cargo como cónsul en Los Ángeles.

Al referirse al tema, Rodríguez aclaró que su salida del consulado dominicano no fue una destitución sorpresiva, sino el resultado natural de una normativa diplomática que establece un máximo de cinco años en el exterior, con posibilidad de extensión.

Él ya había cumplido siete años, con dos prórrogas aprobadas, la última concedida para proteger a sus hijos mientras terminaban el año escolar en junio.

"Yo sabía que el 30 de junio me iba. Fíjate que estaba aquí haciendo mi transición. Por lo menos investíguenme, llámenme", expresó sobre la cobertura mediática que presentó su salida como una destitución.

Rodríguez fue designado como embajador adscrito al Ministerio de Relaciones Exteriores, mientras Carlos Gabriel García asume el consulado en Los Ángeles.

Lo que transformó en el consulado

Durante su gestión, Rodríguez eliminó el uso de efectivo, sustituyéndolo por pagos con tarjeta de crédito acreditados directamente a una cuenta del Ministerio de Relaciones Exteriores auditable en tiempo real.

También digitalizó trámites clave como el proceso de huellas digitales, que anteriormente obligaba a ciudadanos de estados como Alaska y Hawái a viajar personalmente a Los Ángeles.

"Un señor vino de Alaska a poner una huella en una maquinita que ni funcionaba. Investigué y encontré que se podía subir un formulario a la página web, el ciudadano lo imprime, lo notariza y nos lo manda por correo", relató.

Auge del cine

En materia de industria cinematográfica, destacó que desde 2020 hasta 2026 llegaron al país más de 1,000 millones de dólares en producciones extranjeras, frente a apenas 80 millones en las cuatro décadas anteriores.

Atribuyó ese salto a la Ley de Cine, a la Dirección General de Cine y a la infraestructura técnica disponible en el país, incluyendo equipos de alta especialización que otras locaciones del mundo no tienen.

Netflix y la nueva película

Rodríguez confirmó ser el único dominicano con un contrato de seis películas con Netflix. La primera, titulada Desaparecido en combate, ya fue rodada.

Narra la historia de un soldado argentino que llegó a República Dominicana en 1965 a combatir en la Revolución de Abril, resultó herido por una granada, terminó en un lugar equivocado y perdió su identidad. Cincuenta años después, alguien lo busca.

"Cuando la vean, Netflix decidirá si la ponen de una vez o si la pasean por el circuito de festivales", explicó. En agosto viajará a Argentina para presentarla. Destacó además la actuación de un actor haitiano llamado Toussaint, cuya presencia en pantalla describió como impactante.

Bemberé regresa en septiembre

La segunda semana de septiembre arranca Bemberé en Color Visión Canal 9, de lunes a viernes de 8:00 a 9:00 de la noche. Rodríguez aclaró que el programa, cuyo nombre significa en idioma africano "fiesta bulliciosa", es de música, humor y entretenimiento familiar, sin contenido político.

"En todas las reuniones de producción lo primero que se dice es: aquí no se habla de política", afirmó.

Sus propuestas de país

En el plano político, Rodríguez no escatimó en propuestas concretas y polémicas. Plantea descentralizar el Estado trasladando todos los ministerios y direcciones generales a cinco ciudades del interior para descongestionar Santo Domingo, implantar el servicio militar obligatorio para jóvenes de 17 a 24 años sin vínculo educativo, establecer turnos nocturnos para camiones de carga con pago de turno y medio, y convertir las principales arterias de la capital en vías de un solo sentido.

La política en su horizonte

Rodríguez reveló que reactivará su membresía en el Partido Reformista Social Cristiano, al que pertenece desde 1978, cuando su padre lo inscribió junto a su hermano mayor. No descartó aspirar a un cargo electivo, aunque aclaró que primero lanzará su candidatura propia para medir fuerzas.

Si no llega, apoyaría a uno de cuatro nombres que mencionó: Leonel Fernández, Gonzalo Castillo, Carolina Mejía y David Collado, aunque precisó que de esos cuatro hay dos que no respaldaría y reveló que Carolina Mejía es su prima.

Sobre una posible candidatura de Leonel Fernández con Omar Fernández como vicepresidente, fue contundente:

"Si Leonel lleva a Omar de vice, mejor no hagamos elecciones, ganan de calle".