"Big Trouble in Little China", la irreverente aventura que se convirtió en un clásico de los 80

"Big Trouble in Little China", película de culto protagonizada por Kurt Russell y dirigida por John Carpenter. ( 20TH CENTURY FOX/TAFT ENTERTAINMENT PICTURES/SLM PRODUCTION GROUP )

Cuando se habla del cine de acción y aventuras de los años ochenta, es imposible ignorar "Big Trouble in Little China". Estrenada en 1986 y dirigida por John Carpenter, la película reúne artes marciales, fantasía, comedia, terror, mitología china y cine de aventuras en una mezcla tan extravagante como irresistible.

Lo que en su momento desconcertó a parte del público terminó convirtiéndose en una de sus mayores virtudes y en la razón por la que, décadas después, sigue siendo considerada una auténtica película de culto.

Esta fue la cuarta colaboración entre Carpenter y Kurt Russell, una dupla que ya había dejado su huella con "Escape from New York" y "The Thing".

Sin embargo, mientras aquellas producciones apostaban por un tono más oscuro, "Big Trouble in Little China" abraza el humor y el espíritu de aventura con una ligereza que la convierte en una de las propuestas más accesibles y entretenidas de toda su filmografía conjunta.

El héroe que nunca entendió que era el compañero

La historia sigue a Jack Burton, un camionero fanfarrón interpretado por Kurt Russell, quien acompaña a su amigo Wang Chi al aeropuerto para recibir a la prometida de este, Miao Yin.

Lo que comienza como un favor común rápidamente se transforma en una misión de rescate cuando la joven es secuestrada por las fuerzas del antiguo hechicero David Lo Pan, un ser inmortal que necesita casarse con una mujer de ojos verdes para romper una maldición centenaria.

Burton y Wang terminan descendiendo a un mundo oculto bajo el Barrio Chino de San Francisco, donde conviven bandas rivales, criaturas sobrenaturales, hechiceros y guerreros legendarios.

Sin embargo, el mayor acierto del guion no está en su historia fantástica, sino en la forma en que subvierte el modelo clásico del cine de acción estadounidense. Carpenter y Russell decidieron invertir los papeles habituales: Jack Burton cree ser el héroe de la película, pero en realidad desempeña el papel del compañero cómico.

El verdadero protagonista es Wang Chi, interpretado por Dennis Dun, quien posee las habilidades, la experiencia y la determinación necesarias para enfrentarse al conflicto principal. Mientras Burton improvisa, presume y suele complicar las situaciones, Wang es quien toma las decisiones importantes y lidera la acción.

La película juega constantemente con esa idea. Jack nunca deja de comportarse como el típico héroe de acción, aunque el espectador descubre rápidamente que casi siempre está un paso por detrás de los acontecimientos.

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Una explosión de creatividad visual

John Carpenter llevaba años interesado en el cine de artes marciales de Hong Kong y encontró en este proyecto la oportunidad ideal para rendir homenaje a ese tipo de producciones.

El resultado es un universo donde conviven luchadores capaces de desafiar la gravedad, demonios, monstruos, hechiceros ancestrales y guerreros elementales como las Tres Tormentas: Thunder, Rain y Lightning.

El diseño de producción recreó un inmenso Barrio Chino y un complejo mundo subterráneo construido casi por completo en los estudios de Twentieth Century Fox, permitiendo desarrollar elaboradas coreografías de combate y una enorme cantidad de efectos especiales prácticos.

Carpenter trabajó con el coreógrafo James Lew para diseñar secuencias de lucha que combinaran kung-fu, acrobacias y efectos visuales de una manera pocas veces vista en el cine estadounidense de la época.

El reparto también contribuye al encanto de la película. James Hong ofrece una interpretación inolvidable como David Lo Pan, mezclando amenaza, humor y extravagancia, mientras Victor Wong aporta calidez y sabiduría como Egg Shen.

Kim Cattrall funciona como contrapunto de Burton en el papel de la abogada Gracie Law, y Dennis Dun aporta el equilibrio perfecto para que la dinámica entre ambos protagonistas funcione de principio a fin.

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Del fracaso comercial al estatus de película de culto

Paradójicamente, una de las películas más queridas de Carpenter fue también uno de sus mayores fracasos comerciales.

Con un presupuesto estimado entre 19 y 25 millones de dólares, apenas recaudó 11.1 millones en Norteamérica, un resultado que dejó profundamente decepcionado al director y contribuyó a su decisión de alejarse de las grandes producciones de Hollywood para concentrarse en proyectos independientes.

Sin embargo, la historia no terminó en los cines. Gracias al mercado del vídeo doméstico y a las constantes retransmisiones televisivas durante las décadas siguientes, nuevas generaciones descubrieron la película una y otra vez. Aquello que inicialmente parecía demasiado extraño terminó convirtiéndose precisamente en el motivo de su éxito tardío.

Con el paso del tiempo, "Big Trouble in Little China" pasó de ser una rareza comercial a convertirse en una referencia fundamental de la cultura popular. Su influencia puede apreciarse en videojuegos como "Mortal Kombat", cuyos personajes Raiden y Shang Tsung nacieron inspirados en Lightning y David Lo Pan, respectivamente.

También dejó huella en películas como "Thor: Ragnarok", inspiró series animadas, cómics, juegos de mesa, figuras coleccionables e incluso proyectos de secuelas y adaptaciones que nunca llegaron a concretarse.

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Un clásico que nunca perdió su personalidad

Pocas películas representan tan bien la libertad creativa del cine fantástico de los años ochenta como "Big Trouble in Little China". Es una obra que jamás intenta encajar dentro de un único género y que abraza con entusiasmo todas sus influencias para construir una aventura impredecible, divertida y llena de imaginación.

Quizá por eso sigue funcionando casi cuarenta años después. Más allá de sus efectos especiales o de sus escenas de acción, la película mantiene intacto un espíritu lúdico que resulta difícil de encontrar en muchas superproducciones actuales.

La química entre John Carpenter y Kurt Russell alcanza aquí uno de sus momentos más carismáticos, demostrando que una buena historia puede ser espectacular sin renunciar al humor ni tomarse demasiado en serio.

Puede que "Big Trouble in Little China" no conquistara la taquilla cuando se estrenó, pero terminó consiguiendo algo mucho más difícil: convertirse en una de esas películas que nunca desaparecen del imaginario colectivo y que siguen descubriéndose generación tras generación.

Basta verla una vez para entender por qué continúa siendo uno de los grandes clásicos de culto del cine de aventuras moderno.

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