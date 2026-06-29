Fonprocine 2026 abre con RD$17.5 millones para 16 proyectos cinematográficos

La XV edición del Concurso Público FONPROCINE 2026 destinará RD$17.5 millones para respaldar 16 proyectos cinematográficos dominicanos, fortaleciendo el desarrollo, la producción, la posproducción y la exhibición del cine nacional. ( IMAGEN GENERADA CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL )

La Dirección General de Cine (Dgcine) anunció la apertura oficial de la decimoquinta (XV) edición del Concurso público del Fondo para la Promoción Cinematográfica (Fonprocine), una de las principales herramientas de apoyo al sector audiovisual dominicano, destinada a fomentar la creación, producción y fortalecimiento de la cinematografía nacional.

Detalles del concurso

Desde su creación, el Concurso público Fonprocine se ha consolidado como una plataforma esencial para el desarrollo del cine dominicano, ofreciendo a cineastas y productores locales la oportunidad de presentar sus proyectos y acceder a recursos que contribuyen a elevar la calidad, diversidad y competitividad de las producciones nacionales.

Para esta decimoquinta edición, la convocatoria contará con un fondo total de RD$17,500,000.00, que beneficiará de manera directa a 16 proyectos cinematográficos en diferentes categorías y líneas de apoyo.

Proceso de postulación

Como gran novedad de este año, el concurso incorpora oficialmente la Línea de apoyo a estrenos nacionales en espacios alternativos, iniciativa orientada a promover la democratización cultural y ampliar el acceso de las audiencias a las producciones cinematográficas dominicanas en todo el territorio nacional.

La XV edición del Concurso público Fonprocine mantiene además la automatización total del proceso de postulación, permitiendo que las candidaturas sean presentadas de manera 100 % digital a través del subportal oficial de Fonprocine. Asimismo, los postulantes contarán con un video tutorial que les orientará paso a paso en la creación de perfiles y carga de documentos.

Nuevas líneas de apoyo

Entre las categorías disponibles se encuentran Desarrollo de proyectos, que otorgará seis premios de RD$750,000.00 cada uno para un total de RD$4,500,000.00; Producción de Cortometraje, con un premio de RD$600,000.00; Producción de cortometraje de animación, que mantendrá el incentivo de RD$1,000,000.00 para un proyecto ganador; y Producción de largometraje de ficción y/o animación, categoría que concederá un fondo de RD$7,000,000.00 para la realización de una obra cinematográfica.

La convocatoria también reafirma su compromiso con la internacionalización del cine dominicano mediante la Línea de apoyo a la coproducción minoritaria, dotada con RD$3,500,000.00 para respaldar alianzas estratégicas y proyectos desarrollados en conjunto con países que mantienen acuerdos de coproducción con la República Dominicana.

En el ámbito del cine documental, se mantiene la Línea de apoyo a la posproducción de documental, gracias a la alianza estratégica con Pulpo Post. El proyecto seleccionado recibirá el uso de los estudios profesionales de la empresa o la realización de su proceso de posproducción, de acuerdo con las necesidades técnicas específicas de la obra.

Asimismo, el concurso continúa fortaleciendo el cortometraje como espacio fundamental para la formación y el surgimiento de nuevos talentos, respaldando tanto la producción de cortometrajes de ficción como de animación.

La campaña visual de esta edición destaca el talento artístico local a través de la ilustración oficial realizada por la artista dominicana Angélica Pérez, cuya propuesta gráfica acompañará la identidad del concurso durante toda la convocatoria.

Las postulaciones estarán disponibles a través del subportal oficial de Fonprocine , accesible desde el portal institucional de la Dgcine : https://dgcine.gob.do/fonprocine/

, accesible desde el : https://dgcine.gob.do/fonprocine/ Los interesados podrán consultar las bases , requisitos y cronograma de la convocatoria directamente en la plataforma y presentar sus candidaturas dentro del período establecido.

, y de la convocatoria directamente en la plataforma y presentar sus candidaturas dentro del período establecido. La Dirección General de Cine invita a toda la comunidad audiovisual dominicana a participar y formar parte de esta nueva edición del Concurso Público Fonprocine, impulsando así el crecimiento y la proyección del cine nacional.