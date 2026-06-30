Condenan a 30 meses de prisión al director Carl Rinsch por fraude contra Netflix

Carl Rinsch durante un rodaje. El cineasta fue condenado por fraude contra Netflix. ( FUENTE EXTERNA )

El director y guionista estadounidense Carl Rinsch fue condenado a 30 meses de prisión por estafar a Netflix con aproximadamente 11 millones de dólares destinados a la producción de una serie de ciencia ficción que nunca fue concluida.

La sentencia fue dictada por el juez federal Jed Rakoff, quien redujo la pena pese a que Rinsch enfrentaba una condena máxima de 90 años de prisión y a que la fiscalía había solicitado cinco años de cárcel.

La decisión se basó, entre otros factores, en pruebas que indicaban que el cineasta, de 48 años, padecía un trastorno de salud mental no tratado al momento de los hechos.

Además de la pena de prisión, el tribunal ordenó a Rinsch restituir los cerca de 11 millones de dólares, someterse a un programa ambulatorio de tratamiento de salud mental y abstenerse del consumo de narcóticos y otras drogas.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/30/el-director-y-guionista-carl-rinsch-ayer-al-salir-de-un-juzgado-federal-de-nueva-york-associated-00f403e0.jpg El director y guionista Carl Rinsch, ayer, al salir de un juzgado federal de Nueva York. (Associated Press/LaPresse (APN / Cordon Press))

Durante la audiencia, el director admitió haber cometido errores. "Cometí un error. Este proceso me ha obligado a enfrentarme a aspectos de mí mismo que nunca antes había comprendido del todo", declaró.

Según la fiscalía, Netflix había desembolsado inicialmente unos 44 millones de dólares para desarrollar la serie White Horse y posteriormente entregó otros 11 millones tras una solicitud del director. Sin embargo, ese dinero fue desviado a cuentas personales y utilizado para inversiones especulativas y gastos privados, entre ellos la compra de un Ferrari, cinco vehículos Rolls-Royce, el pago de abogados de su proceso de divorcio y estancias en hoteles de lujo.

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Rinsch sostuvo que los gastos estaban relacionados con la producción de la serie y afirmó que había completado la primera temporada, versión que Netflix rechazó al asegurar que el proyecto nunca fue terminado ni existía un encargo para una segunda entrega.

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El juez reconoció que es poco probable que la plataforma recupere la totalidad del dinero, debido a la situación financiera del condenado.