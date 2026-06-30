Cortometraje dominicano "Eclosión" gana en Annecy, festival de animación más importante del mundo

Daysi Cruz, productora asociada de Morgana Studios, recoge el premio en el Festival Internacional de Cine de Animación de Annecy. ( FUENTE EXTERNA )

La animación dominicana alcanzó un nuevo hito internacional al obtener el máximo galardón en la categoría Midnight Shorts del Festival Internacional de Cine de Animación de Annecy.

El cortometraje "Eclosión", una producción en animación 3D del estudio dominicano Mecanimal, fue reconocido como Mejor Cortometraje durante la 50 edición del festival, celebrada el pasado 26 de junio en Francia.

Fundado en 1960, el Festival Internacional de Cine de Animación de Annecy es considerado el principal escenario mundial de la industria de la animación.

Junto con el Mercado Internacional de Cine de Animación (MIFA), reúne cada año a los principales estudios, plataformas, distribuidores y profesionales del sector, consolidándose como el evento de mayor prestigio para este género cinematográfico.

La categoría Midnight Shorts, dedicada a obras de terror y suspenso, debutó este año como competencia oficial, lo que otorga un significado aún mayor al reconocimiento obtenido por la producción dominicana.

Una historia sobre la obsesión y la transformación

Ambientado en un laboratorio abandonado, "Eclosión" narra la historia de un inventor brillante y obsesivo que da vida a una frágil criatura, la cual se convierte en el centro de sus cuidados y experimentos.

A medida que la línea entre el legado y el control comienza a desdibujarse, el cortometraje plantea una reflexión sobre los límites entre el amor, la protección y la obsesión.

"Eclosión habla de cómo el sufrimiento nos transforma. Me interesaba explorar esa delgada línea entre el amor y el control: cuando, por querer proteger algo, terminamos limitándolo", expresó Luis Morillo, director y guionista de la obra.

Siete años de trabajo independiente

El proyecto fue desarrollado durante siete años por Luis Morillo y Edwin Gautreau, director de arte de Mecanimal, quienes lo realizaron sin financiamiento externo, dedicando a su producción el tiempo disponible fuera de sus actividades profesionales.

Posteriormente, Morgana Studios —estudio dominicano con sede en Madrid— y la distribuidora de cortometrajes catalana Donkey Films, con sede en Barcelona se incorporaron como productores asociados, impulsando la estrategia de distribución internacional y la participación del cortometraje en los principales mercados y festivales especializados.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/30/premio-annecy-daysi-cruz-productora-asociada-de-morgana-studios-2275337e.jpeg Daysi Cruz, productora asociada de Morgana Studios. (FUENTE EXTERNA)

Al recibir el premio en Annecy, Daysi Cruz, productora asociada de Morgana Studios, afirmó:

"la República Dominicana tiene un enorme potencial en su industria de animación y Eclosión acaba de demostrarlo ante el mundo. Llevamos años trabajando para que el talento dominicano llegue a los escenarios más importantes de la industria y hoy ese esfuerzo recibe un reconocimiento histórico."

Próximos pasos

Tras su estreno internacional, "Eclosión" iniciará un recorrido por el circuito de festivales de cine de Europa y Estados Unidos. Su estreno en la República Dominicana está previsto para finales de 2027.

Este reconocimiento reafirma el crecimiento de la industria dominicana de animación y su capacidad para competir al más alto nivel internacional.

Morgana Studios, que también participó en la producción de "Capitán avispa" (2024), continúa ampliando su presencia en el sector y desarrolla actualmente una nueva película animada inspirada en el béisbol, cuyos detalles serán anunciados próximamente.