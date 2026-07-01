Víctor Arcturus Estrella culmina residencia artística en la Bienal de Venecia junto a Willem Dafoe

Víctor Arcturus Estrella formó parte de un taller de formación con Willem Dafoe y destacados creadores escénicos. ( FUENTE EXTERNA )

El actor dominicano Víctor Arcturus Estrella concluyó su participación en Biennale College Teatro Actors 2026, la residencia internacional celebrada en el marco del 54.º Festival Internacional de Teatro de la Bienal de Venecia, uno de los encuentros escénicos más importantes del mundo.

Estrella fue seleccionado entre más de 440 postulantes internacionales para formar parte de un grupo de apenas 11 actores de distintos países. Durante un mes participó en un proceso de trabajo escénico dirigido por Willem Dafoe, junto a figuras como Simon McBurney, Evangelia Randou, Mary Randou y Silvia Costa.

Al cierre de la residencia, el actor compartió una reflexión sobre la experiencia vivida:

"El teatro siempre ha sido importante en cada época, pero ahora creo que lo es más que nunca, en un mundo que se acaba cada día. En una realidad cada vez más deshumanizada, el teatro tiene el poder de recordarnos nuestra humanidad y hacernos más humanos. Que once personas de todas partes del mundo se junten a crear, jugar, conectar y soñar por todo un mes, sin la presión de la productividad, y guiados por mentores increíbles, es un privilegio. Estoy muy agradecido con Willem y todo el equipo de la Biennale por esta oportunidad."

Agradece al laureado actor

En una publicación en su cuenta de instagram (@arcturus._ ), el actor resumió el proceso con estas palabras:

"Hace un mes, once actores de todo el mundo entramos a un salón vacío en Venecia. Lo que pasó después es demasiado y todavía intento encontrar las palabras para describirlo. Tremendo autoengaño. Sé que no es posible", contó.

Dijo que mientras procesa el verde y el azul y los cuerpos en perpetuo movimiento y las ampollas y el agua en todas sus formas (laguna, lágrimas, playa, sudor, café) y el hecho de que "podemos recordar que somos- e incluso que podemos hacernos más- humanos un juego a la vez, una mirada compartida a la vez, un bailar juntos en círculo a la vez para reconstruir y reimaginar un mundo que se acabó y se acaba cada día, solo me queda agradecer".

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"Gracias, Willem y todo el equipo de la Biennale (Marco, Alessia y más). Gracias Eva, Mary, Simon, Silvia y Niccola por su guía y apoyo en esta residencia. Y gracias al maravilloso grupo con el que compartí esta experiencia. Ustedes la hicieron inolvidable."

Con esta experiencia, Víctor Arcturus se suma a la presencia cada vez más visible de artistas dominicanos en escenarios importantes del arte contemporáneo internacional.

La experiencia lo conecta directamente con referentes internacionales del teatro actual y abre nuevas direcciones en su trabajo artístico.

Víctor Arcturus continúa desarrollando su carrera entre proyectos en Europa y nuevas propuestas escénicas, incluyendo trabajos en improvisación teatral y colaboraciones que serán anunciadas próximamente.