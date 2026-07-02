El cine regresa a Ágora Mall con la apertura de las nuevas salas de Caribbean Cinemas

Robert Carrady encabeza corte de cinta junto a ejecutivos de Caribbean Cinemas y Ágora Mall. ( FUENTE EXTERNA )

Caribbean Cinemas inauguró este miércoles su nuevo complejo de cines en Ágora Mall, en Santo Domingo, con la reapertura de seis salas que retoman las operaciones de los cines en el centro comercial tras un proceso de remodelación.

El acto estuvo encabezado por el presidente y director ejecutivo de Caribbean Cinemas, Robert Carrady, junto al director gerente de la empresa, Gregory Quinn; el programador y comprador de películas, Michael Carrady; el representante del comité de accionistas de Ágora, José Miguel González Cuadra, y la administradora general del centro comercial, Silvia Rosales.

El complejo cuenta con seis salas equipadas con proyectores láser, butacas reclinables, un sistema de sonido renovado y una sala con formato CXC, además de un espacio gastronómico denominado Victor's Kitchen & Bar.

Durante la inauguración, Carrady señaló que la apertura forma parte del proceso de inversión y renovación que la empresa desarrolla en el país desde el inicio de sus operaciones en 1976.

Por su parte, Rosales afirmó que la reapertura del cine amplía la oferta de entretenimiento del centro comercial y responde al interés de ofrecer espacios destinados al esparcimiento familiar.

Entre las novedades incorporadas al complejo figuran kioscos de autoservicio para la compra de boletos y alimentos, nuevas áreas para el servicio de confitería y accesos adaptados para facilitar la movilidad de personas con discapacidad.

Los ejecutivos de la empresa también reconocieron al personal y a las compañías que participaron en la ejecución del proyecto, incluyendo los equipos de operaciones, ingeniería, arquitectura, construcción, electricidad y climatización.

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La cartelera del complejo inicia este 2 de julio con los estrenos de Super Girl, Minions & Monster, Obsession, Scary Movie 2, Toy Story, Moana y De tal palo tal astilla.

Caribbean Cinemas opera más de 600 pantallas en 18 territorios de América Latina y el Caribe. En República Dominicana mantiene operaciones desde 1976 y continúa con un proceso de renovación de sus complejos en el país.

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