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"Melodrama" abre paso a una cartelera entre el romance y la comedia

"Minions & Monsters" completa los estrenos de la semana con una nueva aventura animada protagonizada por los inseparables personajes amarillos

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"Melodrama" abre paso a una cartelera entre el romance y la comedia
Entre los estrenos de la semana está "Melodrama", una producción dominicana que apuesta por una historia íntima sobre el amor, el duelo y los prejuicios sociales. (LANTICA MEDIA)

La cartelera de esta semana reúne dos propuestas muy diferentes entre sí, pero igualmente atractivas para públicos distintos. Por un lado, una producción dominicana que apuesta por una historia íntima sobre el amor, el duelo y los prejuicios sociales; por el otro, una comedia animada que recupera a algunos de los personajes más populares del cine familiar para vivir una nueva aventura llena de humor y referencias al Hollywood clásico.

Mientras "Melodrama" presenta un relato marcado por las emociones y los desafíos que enfrentan dos personas decididas a desafiar las convenciones, "Minions & Monsters" lleva a los espectadores a un viaje repleto de caos, criaturas fantásticas y el característico humor de la exitosa franquicia de Illumination.

Melodrama

El director dominicano Andrés Farías regresa a la gran pantalla con "Melodrama", una historia que explora el duelo, el amor y los prejuicios sociales a través de dos personas que encuentran una nueva oportunidad cuando menos lo esperan.

La película sigue a Sonia, una viuda que, tras la muerte de su esposo, se ve obligada a dejar atrás la casa donde construyó su vida para comenzar de nuevo en un pequeño apartamento frente al mar Caribe.

En medio de esa etapa de incertidumbre conoce a Aimé, un trabajador haitiano que participa en la construcción de un edificio vecino.

Entre ambos surge una conexión inmediata que pronto se transforma en una relación sentimental enfrentada a la desaprobación de quienes los rodean. A partir de ese punto, Sonia deberá decidir si escucha a su corazón o cede ante las presiones sociales.

Protagonizada por Mercedes Morales y Jimmy Jean-Louis, la película aborda temas como la pérdida, la identidad, la esperanza y la posibilidad de empezar de nuevo. 

Minions & Monsters

Los traviesos Minions regresan con una aventura ambientada en el Hollywood de la década de 1920, donde intentan cumplir un sueño tan improbable como divertido: crear su propia película de monstruos.

Sin embargo, su entusiasmo y su habitual capacidad para convertir cualquier situación en un desastre terminan desencadenando una serie de acontecimientos que amenazan con sumir al mundo en el caos.

Dirigida por Pierre Coffin, la película funciona como la tercera entrega de la saga "Minions" y la séptima producción del universo de "Gru, mi villano favorito". Con su característico humor físico, persecuciones y situaciones disparatadas, la historia mezcla criaturas clásicas del cine fantástico con el inconfundible estilo de los pequeños personajes amarillos.

La producción rinde homenaje a los primeros años de la industria cinematográfica, mientras ofrece una propuesta pensada para toda la familia sin dejar a un lado referencias al cine de monstruos y la animación colorida que se espera de esta franquicia. 

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Escritor y periodista con más de 10 años de experiencia en las áreas del periodismo y escritura creativa.