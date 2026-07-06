El actor estadounidense Tracy Morgan revela el vínculo que lo une a la República Dominicana

El actor, comediante y guionista estadounidense Tracy Morgan expresó su admiración por la República Dominicana al revelar que mantiene un vínculo personal con el país gracias a que su esposa es dominicana, una relación que, según contó, le ha permitido visitar la isla en varias ocasiones y conocer de cerca su cultura.

Durante una conversación con el comediante de ascendencia dominicana Marcello Hernández en el programa "Actors on Actors", de la revista Variety, Morgan destacó la hospitalidad de los dominicanos y el fuerte sentido de unidad familiar que percibió durante sus estancias en el país.

"Mi esposa es dominicana. Vamos a República Dominicana, el cual es un país hermoso; la gente es muy humilde, cuidan su familia" Tracy Morgan Actor estadounidense “

El protagonista de la serie 30 Rock y exintegrante del elenco de Saturday Night Live aseguró que esas experiencias le han permitido desarrollar un especial aprecio por la nación caribeña y por los valores que identifica en su gente.

Durante la conversación, Marcello Hernández, hijo de madre cubana y padre dominicano, también compartió su visión sobre la identidad dominicana y explicó que una de las características que más admira es la personalidad de los dominicanos, marcada por la cercanía, el optimismo y el humor.

"Los dominicanos son amables, y lo que me gusta de ellos es que cada dominicano tiene una gran personalidad, tienen energía, sentido del humor, y eso me ha influenciado bastante", afirmó Hernández, cuya pareja también es dominicana.

Morgan coincidió con esa descripción y respaldó los comentarios del joven comediante, en un intercambio que puso de relieve el impacto de la cultura dominicana tanto en quienes nacieron en ella como en quienes han estrechado lazos con el país a través de sus familias.

RD está de moda

Las declaraciones del actor se suman a la lista de figuras internacionales que, en los últimos años, han expresado públicamente su admiración por la República Dominicana, resaltando no solo sus paisajes, sino también la hospitalidad, el carácter y el arraigo familiar que distinguen a su población.