Hemky Madera revela cómo logró que su personaje en "Spider-Man" fuera dominicano

Hemky Madera en una escena junto a Tom Holland en la película "Spider-Man". ( ARCHIVO / FUENTE EXTERNA )

El actor dominicano Hemky Madera, quien continúa abriéndose paso en las grandes producciones de Hollywood, habló de cómo logró dejar una huella muy personal en una de las franquicias más exitosas del cine: "Spider-Man".

Durante una conversación con Rubén Peralta para el espacio "Cocalecas", el intérprete reveló que consiguió modificar el origen de su personaje para que fuera dominicano, una decisión que, según explicó, nació de su deseo de representar a su país en la pantalla grande.

"Un bodeguero en Nueva York, dominicano, soy yo, vamos arriba", expresó entre risas al recordar su participación en la producción.

Madera explicó que, originalmente, el personaje no había sido concebido como dominicano.

"Sí, fue dominicano. Pero no estaba escrito así. Yo pedí que lo cambiaran a dominicano, porque lo que querían en el personaje originalmente era otra nacionalidad. Como no encontraban al actor que buscaban, volvieron a abrir el casting y ahí entré yo", contó.

El actor también relató cómo recibió la noticia de que había obtenido el papel, luego de varios meses sin tener novedades tras la audición.

"Yo tengo un don para protegerme: me olvido de las cosas rápido. Yo audiciono y lo suelto, porque el problema es que uno comienza a hacerse historias en la cabeza. La borré completamente y como seis meses después me llaman y me dicen: '¿Tú te acuerdas de la peliculita para la que audicionaste? Una de un superhéroe'. Y yo: '¿De cuál me hablas?'. Me respondieron: 'El que se pega en la pared'. Entonces dije: '¿Spider-Man?'. Y me contestaron: 'Es tuyo'. Yo no lo podía creer".

Presente también en el universo de Star Wars

La participación de Madera en "Spider-Man" se suma a otro importante logro reciente dentro de la industria cinematográfica: su incorporación a "Star Wars: The Mandalorian and Grogu", una de las producciones más esperadas de la emblemática saga.

En la película, el actor dominicano interpreta a uno de los señores imperiales de la guerra, ampliando así su presencia en dos de las franquicias más influyentes del entretenimiento mundial.

Tras el estreno de la cinta, Madera compartió un emotivo mensaje de agradecimiento dirigido al público por el respaldo recibido.

"Quiero agradecerles desde el fondo de mi corazón. Hicimos esta película con muchísimo amor. Corran la voz, es una película increíble. Gracias, gracias, gracias. Significa mucho para nosotros. Este es el camino", expresó en un video publicado en sus redes sociales.

Un rol relevante en la última temporada de Euphoria

Además, el actor dominicano amplió recientemente su presencia en la televisión internacional al integrarse al elenco de la tercera y última temporada de "Euphoria", la exitosa serie de HBO protagonizada por Zendaya, reafirmando su crecimiento dentro de algunas de las producciones más importantes de la industria audiovisual.

Su rol fue determinante en el desarrollo de la serie.

Con una trayectoria que incluye producciones como "Weeds", "Queen of the South" y "Max Payne", Hemky Madera continúa consolidándose como uno de los actores dominicanos con mayor proyección internacional, llevando la representación dominicana a algunas de las franquicias cinematográficas más importantes del mundo.