Netflix firma acuerdos para impulsar videos de formato corto en su plataforma

Netflix se está adentrando más en el territorio del video de formato corto, dominado por TikTok y YouTube, al firmar acuerdos de licencia con un grupo de importantes editoras de medios estadounidenses para ofrecer contenido breve en su plataforma.

El gigante del streaming suscribió acuerdos con editoras como Penske Media, BuzzFeed Studios, Condé Nast, Hearst Magazines y People Inc. para incluir una variedad de programación en video sobre noticias, estilo de vida, celebridades y contenidos instructivos.

El acuerdo se dio a conocer el martes en el medio de noticias de entretenimiento Variety, propiedad de Penske Media y que aportará contenido dentro de este arreglo.

Hearst confirmó el acuerdo con Netflix a la AFP, pero no ofreció más detalles.

Contenido breve y atractivo

El contenido —que abarca episodios de alrededor de dos minutos hasta 20 minutos o más— empezará a lanzarse el 3 de agosto para suscriptores en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Irlanda, Australia y Nueva Zelanda.

Los acuerdos llevan a la plataforma de Netflix marcas reconocibles de medios digitales y en papel, entre ellas Vanity Fair, Vogue, Rolling Stone, Bon Appétit, People y Variety.

Las personas "no solo quieren ver una serie o una película y pasar a otra cosa: quieren seguir explorando las historias y las personalidades que aman mucho después de que aparezcan los créditos finales", dijo John Derderian, vicepresidente de series de animación y televisión infantil y familiar de Netflix.

Competencia en el mercado

El impulso hacia las editoras llega en un momento en que Netflix enfrenta una presión creciente por parte de plataformas que han transformado la manera en que el público consume video.

YouTube superó a Netflix en tiempo promedio de visualización diaria, según la firma de investigación Digital i, citada por TechCrunch.

TikTok comenzó a recortar distancias cuando los adultos estadounidenses pasaban casi tanto tiempo en la aplicación como en Netflix, de acuerdo con datos de eMarketer.