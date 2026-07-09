Fidia Peralta registra Fidia Films e inicia la preproducción de la película "Ojos que no ven"

La actriz, productora y empresaria Fidia Peralta continúa ampliando su legado en la industria audiovisual dominicana con un nuevo paso en su carrera: el registro oficial de Fidia Films y el inicio de la preproducción de su primera película, Ojos que no ven.

Este proyecto cinematográfico marca una nueva etapa para la sanjuanera, quien debuta como productora de largometrajes con una historia original de su autoría.

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La dirección y producción de la película estarán a cargo de Tony Bacigaluppe Pérez y Fidia Peralta. El guion fue desarrollado por Carlos Horacio Canales Morales, Fidia Peralta y Mayra Poueriet, quienes han trabajado en una propuesta cinematográfica cargada de emoción y profundas reflexiones.

La producción contará con la participación de actores internacionales, entre ellos la actriz peruana Magdyel Ugaz, conocida por su trayectoria en el cine y la televisión latinoamericana. Además, en las próximas semanas se anunciarán nuevos talentos nacionales e internacionales que formarán parte del elenco.

Rodaje

Como parte de su propuesta visual, Ojos que no ven será filmada en los Estudios La Aldea, creados por Francis Disla "El Indio", un escenario concebido para impulsar el cine dominicano y recrear espacios de gran valor artístico.

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