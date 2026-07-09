"Moana" navega hacia los estrenos de la semana con su versión de acción real

"Moana", una nueva versión de la exitosa película de 2016 que marcó a toda una generación, encabeza los estrenos. ( WALT DISNEY PICTURES/FLYNN PICTURE COMPANY/NEW ZEALAND LARGE BUDGET SCREEN PRODUCTION GRANT/SEVEN BUCKS PRODUCTIONS )

Disney apuesta por llevar otro de sus grandes clásicos animados al cine de acción real con "Moana", una nueva versión de la exitosa película de 2016 que marcó a toda una generación.

La producción encabeza una cartelera que también ofrece una alternativa completamente distinta con "The Invite", una comedia dramática que explora las relaciones de pareja desde el humor y la incomodidad.

Las dos películas proponen experiencias muy diferentes. Mientras "Moana" recupera una historia de aventuras, fantasía y superación personal pensada para toda la familia, "The Invite" apuesta por un relato más íntimo que utiliza una reunión entre vecinos para poner a prueba los secretos, las frustraciones y los deseos de sus protagonistas.

Moana

Disney vuelve a navegar por las aguas del océano con la versión de acción real de "Moana", una adaptación que traslada al mundo real la historia de la joven elegida por el océano para emprender una misión que definirá el destino de su pueblo.

Impulsada por un fuerte sentido del deber, Moana abandona por primera vez la tranquilidad de Motunui y se embarca en una travesía junto al semidiós Maui para restaurar la prosperidad de su comunidad.

Catherine Laga´aia debuta en la gran pantalla interpretando a la protagonista, mientras que Dwayne Johnson vuelve a dar vida a Maui, uno de los personajes más populares de la película animada original.

Dirigida por Thomas Kail, la producción mantiene el espíritu de aventura, fantasía y música que convirtió a la cinta de 2016 en un fenómeno mundial, incorporando además nuevos escenarios y una puesta en escena diseñada para aprovechar el formato de acción real.

Esta nueva versión promete una aventura llena de emoción, humor y espectaculares paisajes oceánicos.

The Invite

Olivia Wilde dirige y protagoniza "The Invite", una comedia dramática basada en la obra de teatro "Los vecinos de arriba", del español Cesc Gay, que posteriormente también inspiró la película "Sentimental".

La historia sigue a Joe y Angela, un matrimonio cuya relación atraviesa una profunda crisis y que decide invitar a cenar a sus misteriosos vecinos del piso superior.

Lo que comienza como una reunión aparentemente inofensiva pronto deriva en una noche llena de confesiones inesperadas, tensiones acumuladas y revelaciones que obligan a los presentes a cuestionar sus propias relaciones.

Seth Rogen, Penélope Cruz y Edward Norton completan un reparto que combina comedia, drama y situaciones incómodas para explorar temas como la rutina, la intimidad y las complejidades de la vida en pareja.

Tras su paso por el Festival de Sundance la película llega a los cines como una propuesta dirigida al público adulto que busca una historia inteligente, con diálogos afilados y personajes complejos.