Película dominicana "Acorde Final" obtiene reconocimientos en festivales de cine de Europa y América

Los actores Mario Guerrero y Patricia Muñoz en una escena de la película "Acorde Final". ( FUENTE EXTERNA )

La película dominicana "Acorde Final", dirigida por Pachy Banks-Cabral, continúa su recorrido por festivales internacionales de cine con una serie de reconocimientos obtenidos en Europa y América.

El largometraje recibió el premio Best First Time Director (Mejor Director Debutante) para Banks-Cabral en el Berlin Independent Film Festival, mientras que en el Festival Internacional de Cine Independiente de Madrid (Ficimad) la realizadora obtuvo el galardón a Mejor Director y el actor Mario Peguero fue reconocido como Mejor Actor de Reparto.

La producción también fue nominada en el Montreal Independent Film Festival y forma parte de la selección oficial del Dominican Film Festival in New York.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/09/whatsapp-image-2026-07-09-at-105102-am-81b29c35.jpeg Escena de la película Acorde Final.

Según la información difundida por la producción, "Acorde Final" es la primera adaptación cinematográfica de una obra de teatro dominicana en alcanzar este tipo de presencia en festivales internacionales.

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Dirigida por Banks-Cabral , la película constituye su primer largometraje de ficción y se suma a la participación reciente del cine dominicano en circuitos internacionales dedicados al cine independiente.

, la constituye su y se suma a la participación reciente del en circuitos internacionales dedicados al cine independiente. Los reconocimientos obtenidos en Berlín, Madrid, Montreal y Nueva York amplían la trayectoria internacional de la producción y de su equipo artístico y técnico.

Sobre la película Sinopsis y Trama La historia se centra en Abril (interpretada por Patricia Muñoz) y su lucha contra un doloroso duelo "Acorde Final" lleva el drama del teatro al cine. Tras una irreparable pérdida familiar en un accidente automovilístico, Abril se sumerge en la música de su piano para aislarse del mundo. Este refugio se convierte en una vía de escape, pero también en un elemento que la condena al aislamiento, causando desconcierto en sus hijos Isabel y Cristóbal, y en su hermana Carmen. El núcleo de la película radica en el esfuerzo de su familia por devolverle la alegría de vivir y el reencuentro de Abril consigo misma a través del amor de los que la rodean. Reparto y Equipo: Directora: Pachy Banks-Cabral Escritora (Obra Original): Patricia Muñoz Elenco Principal: Patricia Muñoz (como Abril) y Mario Peguero (actor de reparto galardonado por este papel).