Olivia Wilde: "Nunca somos tan vulnerables como cuando nos reímos"

La actriz y directora Olivia Wilde estrena "La invitación", una comedia de horror social sobre el amor y las apariencias. ( FUENTE EXTERNA )

Una cena entre vecinos parece un plan inofensivo. Sin embargo, en "La invitación", basta una noche para que una relación al borde del colapso termine explotando frente a los invitados.

En la nueva cinta dirigida por Olivia Wilde, Joe y Angela atraviesan una profunda crisis de pareja y, justo cuando todo parece a punto de desmoronarse, reciben en casa a los vecinos del piso de arriba. Lo que comienza como una reunión cotidiana pronto deriva en una cadena de situaciones incómodas, absurdas e impredecibles.

Con esta premisa, la actriz y directora presenta una comedia que mezcla humor, tensión y drama emocional, una propuesta que ella misma define como una "comedia de horror social".

La película, protagonizada por Penélope Cruz, Edward Norton, Seth Rogen y la propia Wilde, marca además el debut de la directora en el Festival de Sundance.

Una película construida desde la colaboración

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Más allá de la historia, Wilde asegura que el verdadero origen de "La invitación" fue una inquietud sobre la manera de hacer cine. Quería alejarse de los métodos tradicionales y construir un espacio donde las actuaciones surgieran con la mayor naturalidad posible.

"Muchas gracias por ver La invitación, nuestra comedia de 'horror social' sobre una cena que se sale de control de forma absurda. Esta película es el producto de un experimento colaborativo basado en una sola pregunta: ¿qué pasaría si hiciéramos una película exactamente de la forma en que el reparto y el equipo técnico siempre hemos soñado?".

La directora decidió rodar la película en celuloide, seguir un orden cronológico durante el rodaje y dedicar un tiempo considerable a los ensayos. Su intención era eliminar todo aquello que pudiera restar espontaneidad a los actores y trabajar como si se tratara de una pequeña compañía teatral.

Para lograrlo, el equipo realizó talleres previos junto al elenco, adaptando el material a la personalidad de cada intérprete y creando un ambiente donde la exploración y el juego fueran parte esencial del proceso creativo.

"Me enorgullece decir que -basándome puramente en la experiencia del proceso hasta ahora- esta película ya es la experiencia más gratificante de mi carrera", afirma Wilde.

La cineasta explica que el proyecto nació a partir del guion escrito por Rashida Jones y Will McCormack, inspirado en una obra de teatro y una película del director español Cesc Gay.

A partir de ese punto, decidió reinterpretar la historia desde su propia mirada, enriquecida por las aportaciones del elenco.

El humor revela las emociones

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Aunque la película utiliza el humor como vehículo principal, en el fondo explora preguntas muy humanas sobre el amor, la convivencia y la responsabilidad afectiva.

Según Wilde, "La invitación" retrata un matrimonio tan cargado de tensiones que una sola noche basta para cambiar para siempre el rumbo de la relación. Ella compara el resultado con una versión contemporánea de ¿Quién teme a Virginia Woolf?, influenciada por las reflexiones sobre las relaciones de pareja de la terapeuta Esther Perel.

Para la directora, las situaciones más incómodas también pueden ser las más reveladoras. "No creo que haya nada más divertido que la incomodidad atroz y el absurdo de los seres humanos intentando aparentar que tienen el control. Se dice que nunca somos tan vulnerables como cuando nos reímos".

A partir de esa idea, la película convierte una reunión doméstica en un escenario donde afloran inseguridades, frustraciones y emociones que los personajes llevan demasiado tiempo intentando ocultar.

Wilde también destaca que uno de los grandes desafíos fue mantener el interés de una historia desarrollada prácticamente en un solo apartamento. Ese reto se transformó en una oportunidad para construir un espacio donde los actores pudieran moverse con libertad, improvisar y dejar que sus impulsos guiaran cada escena.

Más allá de la comedia, la realizadora considera que el verdadero corazón de la película reside en una pregunta con la que muchas personas pueden identificarse: ¿cómo hacerse responsable de la propia felicidad cuando la vida está profundamente entrelazada con la de otra persona?

A esa reflexión se suma otra igual de cotidiana: la obligación de socializar precisamente cuando es lo último que uno desea hacer.

Sobre el efecto que espera provocar en el público, Wilde resume así su intención: "Mi objetivo era permitir que el público experimentara el goce de esta comedia de enredos, así como el golpe al estómago que supone un desamor crudo y sincero y, dependiendo de cómo se interprete nuestro final, la esperanza."

Con referencias a cineastas como Mike Nichols, John Cassavetes y Nora Ephron, "La invitación" propone una mirada mordaz a las relaciones contemporáneas, utilizando el humor para hablar de ansiedad, vulnerabilidad y amor.

Una historia donde una simple cena termina revelando todo aquello que sus protagonistas llevaban demasiado tiempo intentando esconder.