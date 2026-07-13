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Amílcar Franco
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Dominicano radicado en Londres presenta una nueva versión de "El Manisero" para "The Peanut Vendors"

El actor y cineasta Amílcar Franco reúne a figuras del cine, el teatro británico y la música en la banda sonora de su producción, que continúa su recorrido por festivales internacionales

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    Dominicano radicado en Londres presenta una nueva versión de El Manisero para The Peanut Vendors
    El actor y cineasta Amílcar Franco. (ARCHIVO)

    El actor, cineasta y productor dominicano Amílcar Franco, radicado en Londres, lanzará una nueva versión de "El Manisero" como tema principal del cortometraje The Peanut Vendors (Los Maniseros), una producción escrita, dirigida, producida y protagonizada por él.

    La canción será publicada el 14 de agosto de 2026 en Spotify, Apple Music y otras plataformas digitales bajo el sello Peanuts Entertainment.

    El cortometraje narra la historia de un vendedor de maní y su perro, quienes recorren las calles de Londres llevando ayuda a quienes encuentran en su camino.

    La trama se centra en el encuentro con una joven que sufre una caída de su bicicleta y en el esfuerzo de varias personas por ayudarla a llegar a tiempo a un partido de fútbol.

    La nueva versión de "El Manisero", tema popularizado por la cantante cubana Rita Montaner en 1927, cuenta con la interpretación de la cantante Christine Allado, conocida por su participación en el musical Hamilton, El Príncipe de Egipto y por sus giras junto a Andrea Bocelli.

    Los arreglos musicales estuvieron a cargo de Marcin Mazurek, colaborador del cortometraje Rock Paper Scissors, ganador de un premio BAFTA.

    La producción también incorpora la narración del actor británico Alex Jennings, ganador en tres ocasiones del premio Olivier y reconocido por sus participaciones en The Crown y The Queen.

    El reparto incluye, además, al actor brasileño Diogo Sales, conocido por su participación en Game of Thrones.

    Rodado en película analógica de 35 mm y 8 mm en Londres, The Peanut Vendors fue nominado en mayo de este año al Festival Internacional de Sonido y Música (ISMF) de Croacia, cuyo jurado fue presidido por el actor Ciarán Hinds, nominado al Premio Óscar.

    La producción también será presentada próximamente en las plataformas de Kodak y continúa su participación en festivales internacionales.

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    • Sobre la propuesta musical, Amílcar Franco explicó que la intención fue establecer un vínculo entre distintas tradiciones artísticas.

    "Inspirándonos en Rita Montaner, cuya voz inmortalizó El Manisero en 1927, quisimos unir la potencia vocal de Christine Allado con la presencia de Alex Jennings: un diálogo entre culturas que es, al final, de lo que trata la película", expresó el cineasta dominicano.

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