Entre risas y golf: Anthony Anderson disfruta del Corales Puntacana Championship

El actor y comediante estadounidense Anthony Anderson, reconocido por protagonizar la exitosa serie Black-ish, fue la celebridad invitada de la novena edición del Corales Puntacana Championship, donde participó en el tradicional torneo Pro-Am previo al evento oficial del PGA Tour.

Más allá de compartir el campo con golfistas profesionales, Anderson también aprovechó para mostrar a sus seguidores parte de su experiencia en el lujoso destino.

"Estoy jugando golf en un hermoso campo frente al océano. Es un sueño, es pacífico y está muy bien", expresó el actor en un video compartido en sus redes sociales.

Con el humor que lo caracteriza, también se burló de su propio desempeño en el deporte.

"Una cosa que he aprendido de jugar con profesionales es que no soy un profesional. Lo que lo hace especial es esa fe que me hace pensar que soy lo suficientemente bueno para venir a jugar aquí. No me voy a ir, entonces sí, voy a jugar aquí", comentó.

El actor cerró el video con una invitación a descubrir Punta Cana. "¿Qué le puedo decir a alguien que visite Punta Cana por primera vez? Cuando vengas, no te querrás ir, pero si te vas, siempre querrás volver".

El Pro-Am se disputó el miércoles 15 de julio en el exclusivo Corales Golf Club, dentro de Puntacana Resort. El equipo de Anderson, integrado por los profesionales Zach Bauchou y Dylan Wu, junto a los aficionados Diego Andújar y Amaury Martínez, obtuvo el tercer lugar con un resultado de 52.5 golpes.

La competencia reunió a 120 golfistas amateurs y 80 profesionales, convirtiéndose, una vez más, en una de las actividades más esperadas de la semana del campeonato por la oportunidad que ofrece a los aficionados de compartir el campo con figuras del PGA Tour.

En la edición de 2025, la celebridad invitada fue el actor estadounidense David Costabile, conocido por sus papeles en las series Breaking Bad, Suits y Billions.

El torneo

El Pro-Am forma parte de las actividades oficiales del Corales Puntacana Championship PGA Tour 2026, que se celebra del 13 al 19 de julio.

En su novena edición, el campeonato reúne a 144 jugadores de cerca de 20 países que compiten por una bolsa de 4 millones de dólares, la mayor en la historia del deporte dominicano, reafirmando a la República Dominicana como uno de los principales escenarios del golf profesional en el Caribe.