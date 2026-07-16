"The Odyssey" de Christopher Nolan trae la mitología griega a las salas de cine

Con un reparto encabezado por Matt Damon, "The Odyssey" ¿ combina aventura, fantasía y drama para contar una épica historia. ( UNIVERSAL PICTURES/SYNCOPY/WILDSIDE )

Las salas de cine reciben esta semana una de las producciones más ambiciosas de lo que va del 2026. En esta ocasión Christopher Nolan deja atrás la historia reciente para adentrarse en uno de los relatos fundacionales de la literatura occidental con una versión cinematográfica de "La Odisea", el poema épico atribuido a Homero.

Con un reparto repleto de estrellas y encabezado por Matt Damon, esta épica producción combina aventura, fantasía y drama para recrear el largo viaje de Odiseo de regreso a su hogar tras el final de la legendaria Guerra de Troya.

The Odyssey

Christopher Nolan vuelve a demostrar su interés por los grandes relatos con la película "The Odyssey", una adaptación de la célebre epopeya griega que narra el extenso y peligroso regreso de Odiseo a Ítaca después de la Guerra de Troya.

Matt Damon interpreta al legendario rey de Ítaca, quien durante una travesía que se prolonga por años debe sobrevivir a encuentros con figuras míticas como el cíclope Polifemo, las sirenas, la hechicera Circe y la ninfa Calipso.

Mientras tanto, Penélope, interpretada por Anne Hathaway, resiste la presión de numerosos pretendientes que buscan ocupar el lugar de su esposo, mientras su hijo Telémaco, interpretado por Tom Holland, mantiene la esperanza de encontrar a su padre.

El reparto también reúne a Robert Pattinson, Zendaya, Lupita Nyong´o, Charlize Theron, Samantha Morton, Jon Bernthal, Benny Safdie, Elliot Page, Bill Irwin y John Leguizamo, entre otros,

Antes de su estreno, la película generó debates sobre la fidelidad histórica de algunos aspectos de la adaptación, desde el diseño de vestuario hasta determinadas decisiones de reparto.

Sin embargo, este filme también es uno de los proyectos cinematográficos más ambiciosos de Christopher Nolan, quien vuelve a combinar espectáculo visual con una historia marcada por los conflictos humanos, el destino y la búsqueda del hogar.