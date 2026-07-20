Chris Evans regresa como Steve Rogers en el tráiler oficial de "Avengers: Doomsday"

Personajes de distintos universos cinematográficos participaran en la historia de "Avengers: Doomsday". ( FUENTE EXTERNA )

Marvel Studios y Disney presentaron el primer tráiler oficial de "Avengers: Doomsday", una película con el potencial de convertirse en uno de los acontecimientos cinematográficos más importantes del Universo Cinematográfico de Marvel.

Después de meses de anuncios, presentaciones individuales de personajes y numerosas especulaciones entre los seguidores de la franquicia, el tráiler ofrece por primera vez una visión del conflicto que reunirá a héroes procedentes de diferentes equipos y universos.

Las imágenes dejan claro que la amenaza será de una escala sin precedentes. Thor, interpretado por Chris Hemsworth, intenta reunir al mayor número posible de héroes para enfrentar a un enemigo cuyo poder parece superar cualquier desafío o enemigo anterior.

Incluso el dios del trueno admite que derrotarlo requerirá "un milagro", una frase que resume el tono sombrío del avance.

El tráiler también confirma el esperado regreso de Chris Evans como Steve Rogers, una aparición que pone fin a meses de rumores. Aunque el personaje había cerrado su historia al final de "Avengers: Endgame", las primeras imágenes muestran que tendrá un papel relevante en la nueva aventura.

El avance concluye precisamente con el reencuentro entre Thor y Steve Rogers, quien demuestra que sigue siendo digno de empuñar el martillo Mjolnir.

Otro de los momentos más llamativos es la presencia de Victor von Doom, interpretado por Robert Downey Jr. El actor regresa al Universo Cinematográfico de Marvel, aunque esta vez deja atrás a Tony Stark para asumir el papel del icónico villano conocido como Doctor Doom.

En una de las escenas más impactantes del tráiler, Thor intenta enfrentarlo sin éxito, dejando entrever el enorme poder del nuevo antagonista.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/20/vengadores-1efea1dc.jpg

Un encuentro de héroes de distintos universos

El avance confirma que "Avengers: Doomsday" reunirá a personajes pertenecientes a los Vengadores, Wakanda, los Nuevos Vengadores, los Cuatro Fantásticos y los X-Men. Esta convergencia de héroes de distintas generaciones y franquicias marca uno de los cruces más ambiciosos realizados hasta ahora por Marvel Studios.

La dirección vuelve a estar en manos de Anthony y Joe Russo, responsables de "Avengers: Infinity War" y "Avengers: Endgame", mientras que la historia buscará preparar el camino hacia "Avengers: Secret Wars", prevista para estrenarse en 2027.

Personajes que aparecen en el tráiler

Entre los personajes que pueden verse en el primer avance se encuentran

Thor .

. Doctor Doom .

. Steve Rogers .

. Sam Wilson / Capitán América.

Reed Richards / Mister Fantastic.

/ Mister Fantastic. Sue Storm / Mujer Invisible.

/ Mujer Invisible. Ben Grimm / La Cosa.

Ant-Man.

Yelena Belova .

. Shang-Chi .

. Loki.

Shuri / Black Panther.

M'Baku.

Charles Xavier / Profesor X.

Magneto.

Cíclope.

Namor.

Gambit.

Cinco películas esenciales antes de ver "Avengers: Doomsday"

Aunque la mejor forma de comprender todos los acontecimientos de "Avengers: Doomsday" es haber visto la totalidad del Universo Cinematográfico de Marvel, estas cinco películas representan una base especialmente importante para seguir la historia:

" Avengers: Endgame " (2019). Explica el desenlace de la Saga del Infinito , el sacrificio de Iron Man y la despedida de Steve Rogers como Capitán América.

" (2019). Explica el desenlace de la , el sacrificio de Iron Man y la despedida de como Capitán América. " Doctor Strange in the Multiverse of Madness " (2022). Amplía el concepto del multiverso y muestra las consecuencias de la existencia de realidades paralelas , un elemento fundamental para entender el nuevo conflicto .

" (2022). Amplía el concepto del y muestra las consecuencias de la existencia de , un elemento fundamental para entender el nuevo . " The Fantastic Four: First Steps " (2025). Presenta a Reed Richards , Sue Storm , Johnny Storm y Ben Grimm, personajes que tendrán un papel importante en la historia.

" (2025). Presenta a , , Johnny Storm y Ben Grimm, que tendrán un papel importante en la historia. " Thunderbolts " (2025).* Introduce a los Nuevos Vengadores y desarrolla a personajes como Yelena Belova , Bucky Barnes, Ghost, Red Guardian y Sentry, quienes también participarán en la nueva película.

" (2025).* Introduce a los Nuevos y desarrolla a como , Bucky Barnes, Ghost, Red Guardian y Sentry, quienes también participarán en la nueva película. "Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings" (2021). Permite conocer el origen de Shang-Chi y el misterio de los Diez Anillos antes de su incorporación al gran enfrentamiento que plantea "Avengers: Doomsday".