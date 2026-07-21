Robin Williams: a 75 años de su nacimiento, el legado del actor que conquistó Hollywood

Robin Williams, ganador del Premio Óscar, dejó una de las trayectorias más memorables de Hollywood gracias a su versatilidad para la comedia y el drama, con interpretaciones que siguen inspirando a nuevas generaciones ( EFE )

Este 21 de julio, Robin Williams habría celebrado su cumpleaños número 75. Considerado uno de los actores y comediantes más talentosos de su generación, el estadounidense dejó una huella profunda en el cine y la televisión gracias a una carrera marcada por la improvisación, el humor, la sensibilidad y una extraordinaria capacidad para interpretar tanto personajes cómicos como dramáticos.

Su fallecimiento, el 11 de agosto de 2014, conmocionó al mundo y años después permitió visibilizar una enfermedad neurodegenerativa poco conocida: la demencia con cuerpos de Lewy.

De la televisión al estrellato de Hollywood

Nacido en Chicago el 21 de julio de 1951, Robin McLaurin Williams estudió actuación en la prestigiosa Juilliard School de Nueva York, donde compartió aulas con Christopher Reeve.

Aunque inició su carrera como comediante de monólogos, alcanzó la fama internacional gracias a la serie *Mork & Mindy* (1978-1982), en la que interpretó a un extravagante extraterrestre cuya espontaneidad conquistó a millones de espectadores.

Ese éxito televisivo abrió las puertas de Hollywood, donde desarrolló una de las filmografías más variadas de su generación.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/21/3f7124ab89d1e692a2c5e5f15514d0363eda4ed6w-f2e183e9.jpg Robin Williams cumpliría 75 años: las películas que inmortalizaron al actor estadounidense. (EFE)

Un actor capaz de hacer reír y conmover

Williams protagonizó algunas de las películas más recordadas de las últimas cuatro décadas. Entre ellas destacan Buenos días, Vietnam, La sociedad de los poetas muertos, Despertares, El rey pescador, Hook, Papá por siempre (Mrs. Doubtfire), Jumanji, Patch Adams, Insomnia, Una noche en el museo y Good Will Hunting (Una mente indomable), cinta por la que obtuvo el Premio Óscar al Mejor Actor de Reparto en 1998. Su talento también quedó inmortalizado en la animación al prestar su voz al inolvidable Genio de Aladdín, considerado uno de los personajes más emblemáticos de Disney.

Durante su carrera recibió un Óscar, cinco Globos de Oro, dos premios Emmy, tres premios Grammy y un reconocimiento del Sindicato de Actores de Hollywood, consolidándose como uno de los intérpretes más premiados de su época.

Más allá del cine

Fuera de la pantalla, Robin Williams destacó por su labor humanitaria. Participó durante años en espectáculos benéficos como Comic Relief, junto a Billy Crystal y Whoopi Goldberg, destinados a recaudar fondos para combatir la pobreza en Estados Unidos.

También realizó numerosas presentaciones para tropas estadounidenses a través de la organización USO y colaboró con iniciativas relacionadas con la salud, la infancia y la educación.

Colegas y amigos lo describieron como una persona generosa, cercana y siempre dispuesta a utilizar el humor para ayudar a los demás.

La enfermedad que permaneció oculta

En los últimos meses de su vida, el actor comenzó a experimentar severos problemas de memoria, ansiedad, insomnio, alteraciones del movimiento y episodios de confusión.

Aunque inicialmente fue diagnosticado con enfermedad de Parkinson, la autopsia reveló posteriormente que padecía demencia con cuerpos de Lewy, una enfermedad neurodegenerativa progresiva que afecta simultáneamente las funciones cognitivas, el comportamiento y el sistema nervioso.

Su viuda, Susan Schneider Williams, explicó años después que el actor enfrentó un rápido deterioro físico y mental y que los especialistas consideraban que la enfermedad habría avanzado de forma irreversible durante los años siguientes, afectando gravemente su calidad de vida.

Un adiós que conmovió al mundo

Robin Williams falleció el 11 de agosto de 2014 a los 63 años en su residencia de California. La noticia provocó una ola de homenajes en todo el mundo.

Miles de admiradores acudieron a su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, mientras Broadway apagó sus marquesinas en señal de respeto. Actores, directores y líderes internacionales destacaron no solo su inmenso talento artístico, sino también la calidez humana que lo caracterizó dentro y fuera de los escenarios.

Un legado que sigue vigente

A más de una década de su muerte, Robin Williams continúa siendo una de las figuras más influyentes de la historia del entretenimiento.

Sus películas siguen conquistando nuevas generaciones y personajes como el profesor John Keating, el Genio de Aladdín, Mrs. Doubtfire, Alan Parrish en Jumanji o el doctor Patch Adams permanecen entre los más queridos del cine contemporáneo.

Su historia también contribuyó a ampliar el conocimiento sobre la demencia con cuerpos de Lewy y abrió un debate internacional sobre la importancia de la salud mental y el diagnóstico oportuno de las enfermedades neurodegenerativas.

A 75 años de su nacimiento, Robin Williams sigue siendo recordado como un artista irrepetible que convirtió la risa, la emoción y la imaginación en un legado que continúa inspirando al mundo