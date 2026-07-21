Muere en un accidente, a los 19 años, Kaylee Hottle, actriz de la saga Godzilla vs. Kong

Kaylee Hottle, actriz de la saga Godzilla vs. Kong, murió a los 19 años durante un accidente de tránsito. ( FUENTE EXTERNA )

La actriz estadounidense Kaylee Hottle, conocida por interpretar a Jia en las películas Godzilla vs. Kong (2021) y Godzilla x Kong: The New Empire (2024), falleció este martes a los 19 años como consecuencia de un accidente de tránsito ocurrido en el estado de Maryland, Estados Unidos. La noticia fue confirmada por su padre, Joshua Hottle, mediante una transmisión en vivo realizada en lengua de señas estadounidense.

De acuerdo con la información difundida por la familia, Hottle sufrió un grave accidente durante la madrugada en las cercanías de Frederick, Maryland. Las autoridades informaron posteriormente que la joven murió mientras era trasladada a un centro médico debido a la gravedad de las lesiones. El caso continúa bajo investigación.

Kaylee Hottle pertenecía a una familia con cuatro generaciones de personas sordas y desde temprana edad participó en campañas y proyectos orientados a promover la inclusión de esa comunidad.

Su incursión en el cine llegó en 2021, cuando fue elegida para interpretar a Jia, una niña sorda que establece un vínculo con Kong mediante la lengua de señas, personaje que retomó en la secuela estrenada en 2024. Su trabajo fue ampliamente reconocido por ofrecer una representación auténtica de la comunidad sorda en una producción de gran presupuesto.

Además de su participación en la franquicia de Godzilla, también intervino en un episodio de la serie Magnum P.I. y recibió una nominación a los Premios Saturn por su actuación en Godzilla x Kong: The New Empire.

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La Texas School for the Deaf, institución donde cursaba su último año de estudios, expresó su pesar mediante un comunicado en el que destacó el impacto que su fallecimiento tendrá en la comunidad educativa y envió condolencias a sus familiares y amigos.

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La muerte de Kaylee Hottle ha generado numerosas muestras de pesar entre seguidores de la saga cinematográfica y miembros de la comunidad sorda, quienes han destacado el legado que deja como una de las jóvenes actrices que contribuyó a ampliar la representación de las personas con discapacidad auditiva en la industria del entretenimiento.