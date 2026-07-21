Esa es la premisa de Spider-Man: Brand New Day, la nueva película de Marvel Studios que llegará a los cines el próximo 30 de julio y que promete un cambio radical para el héroe interpretado por Tom Holland.

Atrás quedan las amenazas cósmicas y las batallas multiversales para dar paso a una historia más íntima, emocional y callejera, donde el verdadero desafío será reconstruir una vida que ya nadie recuerda.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/20/imagen-on-the-edge-of-new-york-city-with-the-cast-of-spidermanbrandnewday--in-theatres-july-31-get-t-b97a0a2c.jpg Amy Pascal, Jacob Batalon, Sadie Sink, Tom Holland, Destin Daniel Cretton, Zendaya, Jon Bernthal y Kevin Paige. (FUENTE EXTERNA)

Diario Libre fue uno de los medios internacionales invitados a la rueda de prensa global celebrada en el observatorio Edge NYC, en Nueva York, donde el director Destin Daniel Cretton, los productores Kevin Feige y Amy Pascal, junto al elenco encabezado por Tom Holland, Zendaya, Jacob Batalon, Jon Bernthal y Sadie Sink, compartieron detalles exclusivos sobre la película.

Un Spider-Man que lo perdió todo

Tras los acontecimientos de Spider-Man: No Way Home, Peter Parker vive completamente aislado. Nadie recuerda quién es y deberá aprender a convivir con esa realidad mientras continúa salvando la ciudad como Spider-Man. Para Tom Holland, esta entrega explora el momento más oscuro que ha vivido el personaje.

"Creo que realmente conoces a Peter Parker al comienzo del capítulo más oscuro de su vida. Lo que más me gusta de esta película es que representa un cuento con moraleja sobre los peligros de vivir una vida solo, sin una comunidad y sin amigos".

El actor explicó que esa dualidad fue uno de los aspectos más interesantes del rodaje. "Como Spider-Man está prosperando... la colisión entre esos dos mundos fue muy divertida de interpretar. Pasas del escenario mundial a un apartamento bastante mugriento de Nueva York tratando simplemente de aliviar un dolor de cabeza".

Regresar a la esencia del héroe

Para la productora Amy Pascal, el objetivo era devolver al personaje al conflicto que siempre lo ha definido: equilibrar su vida como superhéroe con sus problemas cotidianos.

"Decidimos hacer las cosas más difíciles y llevarlo de regreso a un lugar donde nadie supiera quién era, porque ese es siempre el dilema de Spider-Man. Queríamos hacer una película más pequeña, sobre la vida personal de Peter".

Entre todas las escenas del filme, Pascal destacó una que resume el espíritu de la historia. "Cuando está sentado en el suelo, junto a la lavadora, mirando la llave de la ciudad —que se supone debería hacerlo sentir bien— mientras su traje gira dentro de la lavadora... pensé: esa es la esencia de Spider-Man".

El director Destin Daniel Cretton explicó que incluso el título Brand New Day refleja el viaje emocional que emprende Peter. "Representa algo que él espera en lo más profundo de su corazón. De muchas maneras, Peter y otros personajes encuentran esa sensación de un nuevo comienzo".

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/20/whatsapp-image-2026-07-20-at-15121-pm-1-1a4e53f3.jpeg Parte del elenco de Spider-Man: Brand New Day: Sadie Sink, Tom Holland, Zendaya y Jon Bernthal. (CHRISTOPHER POLK/DEADLINE)

MJ y Ned: extraños para quien más amaban

Uno de los cambios más dolorosos de la historia es que MJ y Ned han olvidado por completo a Peter Parker. Zendaya confesó que volver a interpretar a MJ desde esa nueva realidad fue uno de los mayores retos actorales de su carrera dentro de la saga.

"Fue un ejercicio de actuación muy divertido: hacer las escenas como si nunca se hubieran conocido".

La actriz también destacó cómo la película invierte la personalidad de ambos personajes. "En las películas anteriores, MJ siempre era la pesimista y Peter el optimista. Ahora que él está completamente solo, ha adoptado esa negatividad, mientras que ella, sin siquiera saberlo, heredó su optimismo".

Jacob Batalon adelantó que, aunque Ned no recuerde a Peter, siente que algo falta en su vida. "Existe ese velo de que sienten que algo falta. Para Ned, usar el 'Spidey Tracker' es su manera de buscar ese eslabón perdido entre ellos y Spider-Man".

The Punisher llega sin perder su esencia

Uno de los anuncios que más entusiasmo generó entre los fanáticos fue la incorporación de Jon Bernthal como Frank Castle/The Punisher. El actor explicó que aceptó regresar al personaje solo después de asegurarse de que conservaría su identidad.

"Soy enormemente protector con Frank y con lo que representa. Queríamos hacer creíble que The Punisher pudiera salir de una serie con clasificación TV-MA y entrar en esta película sin perder su esencia".

Tom Holland aseguró que el choque entre ambos personajes se convirtió en uno de los motores dramáticos del filme. "Nos dio el conflicto perfecto para cada escena. La manera en que ese conflicto se resuelve es gratificante, satisfactoria y también aterradora".

Hulk también regresa

La nueva aventura también contará con el regreso de Mark Ruffalo como Bruce Banner/Hulk. Destin Daniel Cretton describió las escenas entre Ruffalo y Holland como algunas de las más inesperadas de la película. "Fue una experiencia explosiva, maravillosa y sorprendentemente íntima".

El gran secreto de Sadie Sink

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Aunque Marvel continúa manteniendo en secreto el personaje interpretado por Sadie Sink, Kevin Feige reveló que la actriz fue elegida prácticamente de inmediato. "Nuestra coproductora Emily Fong dijo: 'Sadie Sink podría interpretar a este personaje'. Todos estuvimos de acuerdo al instante. Ni siquiera hubo audición".

Amy Pascal adelantó que su incorporación tendrá un peso emocional importante. "Se sorprenderán. Todos los personajes de esta película atraviesan el mismo conflicto: el aislamiento, sentirse alienados y vivir en negación respecto a sus propias vidas".

Nueva York vuelve a ser protagonista

Marvel quiso recuperar la ciudad como parte esencial del universo de Spider-Man . Para ello, reconstruyó cuatro manzanas completas de Nueva York en los estudios Pinewood , en Londres, inspirándose visualmente en producciones independientes como Lucky Lu . " Nueva York es un personaje tan importante en esta película como cualquiera de nosotros", afirmó Holland al elogiar el trabajo del departamento artístico.

quiso recuperar la ciudad como parte esencial del universo de . Para ello, reconstruyó cuatro manzanas completas de en los estudios , en Londres, inspirándose en producciones independientes como . " es un personaje tan importante en esta película como cualquiera de nosotros", afirmó Holland al elogiar el trabajo del departamento artístico. Con un Peter Parker obligado a reconstruir su identidad desde cero, el debut de The Punisher en la franquicia, el regreso de Hulk y el misterio que rodea al personaje de Sadie Sink, Spider-Man: Brand New Day busca redefinir al héroe más popular de Marvel apostando menos por el espectáculo del multiverso y más por las emociones, las consecuencias y la humanidad que siempre distinguieron al amistoso vecino de Nueva York.