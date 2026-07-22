El documental dominicano "Boru" conquista festivales internacionales

El documental dominicano "Boru", escrito, dirigido y producido por el cineasta Ronny A. Sosa, conquistó el circuito cinematográfico de Hollywood. ( FUENTE EXTERNA )

El documental dominicano "Boru", escrito, dirigido y producido por el cineasta Ronny A. Sosa, conquistó el circuito cinematográfico de Hollywood y recibió importantes premios, selecciones oficiales y menciones en festivales de distintos países.

Uno de los logros más recientes de la producción fue obtener el premio a Mejor Documental en el LA Docs International Film Festival 2026, en Los Ángeles.

Este reconocimiento se suma al premio a Mejor Documental en el Festival de Cine Fine Arts Hecho en RD, donde la película fue distinguida como una de las producciones documentales dominicanas más sobresalientes del año.

"Boru" también ha obtenido premios a Mejor Documental, Mejor Director y Mejor Edición en los Indie Cine Awards, además de ser reconocida como Mejor Documental en el Indian Independent Film Festival y en el Anatolia Istanbul International Film Festival.

Asimismo, recibió el premio a Mejor Dirección de Documental en el All That Moves International Film Festival, junto con otros reconocimientos internacionales.

El recorrido de la película incluye menciones honoríficas en el Athens International Monthly Art Film Festival, el Beyond Border International Film Festival y el East Village New York Film Festival, además de resultar finalista en la categoría de mejor documental del Festival de Cine Antigua y nominada en el Swedish International Film Festival.

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El afiche oficial de "Boru" reúne ya más de 25 laureles internacionales, entre premios y selecciones en festivales como el LA Asian Film Festival, Dominican Film Festival in New York, Tokyo Lift-Off Film Festival, Bocas Film Fest, Crown Wood International Film Festival, Mesa Film Festival, Global Indie Filmmaker Awards, IIDEAL International Film Festival y otros encuentros cinematográficos de Europa, Asia y América.

Producción

Filmado entre Japón y la República Dominicana, Boru explora los vínculos históricos, humanos y culturales que unen a ambas naciones, utilizando el béisbol, la migración, el trabajo y la identidad como puntos de encuentro.

La producción estuvo encabezada por Ronny A. Sosa, Biviana Bautista y Julio Grisanty, bajo el sello de Fénix Legendario Studios.

Boru llegará próximamente a los cines de la República Dominicana, permitiendo que el público dominicano pueda descubrir en la pantalla grande esta historia sobre dos islas que, aunque separadas por miles de kilómetros, comparten un mismo sol.

Las fechas y salas de exhibición serán anunciadas próximamente.

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