"Deep Water" lleva el suspenso a una cartelera marcada por la supervivencia

Dirigida por Renny Harlin, "Deep Water" enfrenta a un grupo de pasajeros con una amenaza que va más allá del accidente aéreo ( NOSTROMO PICTURES/ARCLIGHT FILMS/ARISTOS FILMS )

La cartelera de esta semana presenta una sola novedad, pero con una propuesta que combina el cine de catástrofes con el suspenso y el terror de supervivencia. "Deep Water" traslada la acción al océano Pacífico para convertir un vuelo internacional en una lucha desesperada por mantenerse con vida.

Dirigida por Renny Harlin, la película enfrenta a un grupo de pasajeros con una amenaza que va más allá del accidente aéreo. A medida que el avión se hunde, los sobrevivientes deberán trabajar juntos para escapar de un entorno donde el peligro aumenta con cada minuto.

Deep Water

"Deep Water" parte de una situación que reúne dos de los escenarios más reconocibles del cine de supervivencia: un accidente aéreo y el aislamiento en mar abierto.

La historia sigue a un grupo de pasajeros que viaja desde Los Ángeles hacia Shanghái cuando un desperfecto obliga a la tripulación a realizar un aterrizaje de emergencia en pleno océano.

Lo que parecía ser el final de la crisis pronto se convierte en el inicio de una amenaza aún mayor al descubrir que las aguas están infestadas de tiburones.

Con el fuselaje del avión deteriorándose y los restos de la aeronave atrayendo a los depredadores, pasajeros y tripulantes deberán dejar de lado sus diferencias para encontrar una forma de sobrevivir.

La película convierte el espacio reducido del avión parcialmente sumergido en un escenario de constante tensión, donde cada decisión puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.

Aaron Eckhart encabeza el reparto junto al ganador del Premio Óscar Ben Kingsley, acompañados por Molly Belle Wright, Angus Sampson, Lucy Barrett y Rose Zhao, entre otros. El elenco da vida a un grupo de personajes con experiencias y personalidades distintas que se ven obligados a colaborar mientras enfrentan una situación límite.

El director Renny Harlin apuesta por una historia que combina la presión psicológica de un desastre con el peligro representado por los tiburones que rodean a los sobrevivientes.