Se revelan nuevos detalles del accidente en el que murió la actriz de Godzilla Kaylee Hottle

Vehículo en el que murió la actriz de Godzilla Kaylee Hottle. ( FUENTE EXTERNA )

Nuevos detalles han salido a la luz sobre el trágico accidente de tránsito en el que perdió la vida Kaylee Hottle, la joven actriz estadounidense que alcanzó reconocimiento internacional por su participación en la película Godzilla vs. Kong.

La intérprete, de apenas 19 años, falleció tras resultar gravemente herida en una colisión ocurrida durante la madrugada del pasado 21 de julio en el condado de Frederick, estado de Maryland.

De acuerdo con la información divulgada por la Oficina del Jefe de la Policía del Condado de Frederick, la investigación preliminar establece que el vehículo involucrado, un Honda Accord modelo 1995, era conducido por un joven de 19 años que viajaba acompañado por otros dos pasajeros, entre ellos Hottle.

Según el informe oficial, el automóvil transitaba por una carretera de dos carriles en el sector de Windsor Road, en la localidad de Ijamsville, cuando, por razones que aún continúan bajo investigación, se salió del carril hacia el lado derecho de la vía e impactó contra un sistema de drenaje.

Las autoridades señalaron que el exceso de velocidad figura como uno de los factores que habrían contribuido al accidente, aunque las pesquisas permanecen abiertas para determinar con precisión las circunstancias que rodearon el hecho.

Equipos de la Policía del Condado de Frederick y de la División de Bomberos y Rescate acudieron al lugar alrededor de las 2:52 de la madrugada. El conductor sufrió lesiones que, según el reporte oficial, no comprometían su vida, mientras que el tercer ocupante del vehículo rechazó recibir atención médica en la escena.

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Kaylee Hottle, quien ocupaba otro de los asientos del automóvil, sufrió un grave trauma craneal, por lo que fue trasladada de urgencia a un centro hospitalario cercano. Pese a los esfuerzos del personal médico, la joven fue declarada muerta poco tiempo después de su ingreso.

La noticia fue confirmada por su padre, Joshua Hottle, quien, visiblemente afectado, compartió un emotivo mensaje a través de sus redes sociales. En un video, explicó que debía viajar desde Texas hasta Maryland para recuperar el cuerpo de su hija, una travesía que describió con profundo dolor.

"Debo tomar un vuelo que nunca hubiera querido tomar", expresó.

La muerte de Kaylee Hottle ha causado consternación entre seguidores de la franquicia cinematográfica y miembros de la comunidad artística, quienes han destacado el talento y el prometedor futuro de la actriz.

Su participación en Godzilla vs. Kong la convirtió en una figura reconocida, especialmente por representar con orgullo a la comunidad sorda en una producción de alcance internacional.

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Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer completamente lo ocurrido.