Chris Anne Affleck, madre de los actores Ben y Casey Affleck, muere de cáncer

Chris Anne Affleck, madre de los actores Ben Affleck y Casey Affleck, murió el pasado 2 de junio a los 83 años, según confirmó The Hollywood Reporter. ( FUENTE EXTERNA )

Chris Anne Affleck, madre de los actores Ben Affleck y Casey Affleck, murió el pasado 2 de junio a los 83 años, según confirmó The Hollywood Reporter. La causa fue un cáncer de páncreas que le fue diagnosticado en diciembre pasado.

De acuerdo con un obituario publicado por el medio estadounidense, a Chris le habían dado un pronóstico de seis meses de vida tras conocerse su diagnóstico.

Nacida en la ciudad de Nueva York en diciembre de 1942, Chris se graduó de Harvard y trabajó durante 35 años como maestra de escuela pública, hasta su retiro en 2008. Influenciada por su padrastro Sam, fue también una activista comprometida con los derechos civiles a lo largo de toda su vida.

En 1964 impartió clases de alfabetización en Mississippi como parte de la campaña Freedom Summer, según su obituario.

Legado familiar

Estuvo casada con Timothy Affleck, con quien tuvo a sus hijos Ben y Casey, nacidos en 1972 y 1975, respectivamente.

La pareja se divorció cuando Ben tenía unos 12 años. Chris respaldó de forma activa las carreras actorales de ambos, y fue ella quien ayudó a Ben a dar sus primeros pasos en el oficio al ponerlo en contacto con la directora de casting Patty Collins, con quien había compartido habitación en Harvard.

En una entrevista con la revista Parade en 2007, Ben recordó que comenzó a actuar de niño casi por casualidad, gracias a esa amistad de su madre, y que decidió continuar tras un par de trabajos que le dieron cierta exposición.

Chris acompañó a su hijo a la ceremonia de los Óscar de 1998, la misma noche en que Ben y Matt Damon ganaron el premio a Mejor Guion Original por Good Will Hunting.

En una entrevista con Vanity Fair en 2023, Ben recordó que ambos estaban sentados junto a sus madres cuando se anunció el triunfo, y que todos celebraron el momento como una gran novedad.

Casey Affleck también obtuvo un Óscar, en 2017, como Mejor Actor por su papel en Manchester by the Sea.

Ben, por su parte, ganó un segundo premio de la Academia en 2013 como productor de Argo, cinta que también dirigió. Chris fue testigo de ambos logros y siempre se mostró orgullosa de las carreras de sus hijos.

Activismo y compromiso

Entre Ben y Casey, Chris tuvo cinco nietos: Indiana, de 22 años; Violet, de 20; Atticus, de 18; Fin, de 17, y Sam, de 12. Según su obituario, uno de sus mayores deseos tras el diagnóstico fue vivir lo suficiente para ver a Atticus graduarse de la escuela secundaria. Lo consiguió: asistió a la ceremonia el 31 de mayo, apenas dos días antes de morir.

Tras su retiro como maestra, Chris continuó volcada en el activismo. Apoyó el grupo estudiantil de activismo de su nieta, al que asistía con regularidad, y participó en campañas a favor de Barack Obama.

También se desempeñó como organizadora de la Alianza por la Justicia del Agua en Palestina y formó parte de la junta directiva del proyecto Sustainable Cape, en Truro, Massachusetts, localidad donde residía.