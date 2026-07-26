Marvel Studios confirma a David Jonsson como el nuevo Black Panther

David Jonsson fue presentado como el nuevo Black Panther durante el panel de Marvel Studios en el Comic-Con de San Diego. ( EFE )

Marvel Studios confirmó este sábado que el actor David Jonsson será el nuevo Black Panther, en el papel del hijo de T'Challa, personaje que interpretó Chadwick Boseman en la película original de 2018.

El anuncio lo hizo el director Ryan Coogler durante el panel de Marvel Studios en el Comic-Con International de San Diego, ante una audiencia que ovacionó la noticia. Jonsson subió al escenario acompañado de Letitia Wright, Winston Duke y el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige.

"Gracias a esta familia que tengo el honor y la bendición de integrar. No quiero decir mucho, porque quiero que la pantalla hable por sí sola", expresó el actor de 32 años desde el escenario.

Legado y futuro

Jonsson interpretará a Toussaint , también conocido como T'Challa II , personaje introducido en la escena poscréditos de " Black Panther: Wakanda por Siempre ", de 2022. En la nueva entrega, el joven asumirá el manto de Black Panther .

, también conocido como , personaje introducido en la escena poscréditos de " ", de 2022. En la nueva entrega, el joven asumirá el manto de . Chadwick Boseman , quien dio vida al personaje original, falleció en 2020 . Desde entonces, los seguidores de la franquicia especulaban sobre quién continuaría el legado, con nombres como Damson Idris y la propia Letitia Wright entre los mencionados.

, quien dio vida al personaje original, falleció en . Desde entonces, los seguidores de la especulaban sobre quién continuaría el legado, con nombres como y la propia entre los mencionados. Coogler también dirigirá "Black Panther 3", que se filmará en formato 70mm y llegará a las salas de cine el 15 de diciembre de 2028.