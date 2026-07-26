El MICM y Procine impulsan la industria audiovisual dominicana

Hans García, presidente de la Fundación Pro-Desarrollo del Cine Dominicano (PROCINE) y Eduardo "Yayo" Sanz Lovatón, ministro de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), muestran el acuerdo que impulsará el desarrollo de la industria audiovisual como eje de la economía creativa en República Dominicana. ( SUMINISTRADA )

El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) suscribió un convenio de cooperación interinstitucional con la Fundación Pro-Desarrollo del Cine Dominicano (Procine) para fortalecer la industria audiovisual como sector estratégico de la economía nacional, las exportaciones de servicios modernos, la atracción de inversión y la internacionalización del talento creativo dominicano.

Esta alianza forma parte de la Estrategia Nacional de Exportación de Servicios Modernos (Enesm), y procura consolidar a República Dominicana como un destino competitivo para la producción audiovisual mediante el talento criollo, mejores infraestructuras, apoyo gubernamental y la ubicación estratégica del país.

Objetivos del convenio

La iniciativa establece un marco de colaboración entre el MICM y Procine para la ejecución del programa Smart Labs, que capacitará a jóvenes en el desarrollo de guiones, realización, postproducción y creación de contenidos digitales, con el objetivo de fomentar la producción de cortometrajes y elevar las competencias del personal de la industria creativa.

También la impartición de talleres a través de SmartFilms Dominicana, realizadores del Festival de Cine con Celulares, para la realización y producción de contenidos e historias audiovisuales con dispositivos móviles. La firma del documento estuvo a cargo del ministro Yayo Sanz Lovatón y del presidente de Procine, Hans García. El pacto refrenda la voluntad del MICM de promover la economía creativa, la innovación, el comercio exterior y el desarrollo económico.

"Este acuerdo reconoce al sector audiovisual como una de las industrias creativas con mayor potencial para generar empleos de alto valor agregado, atraer inversión extranjera, desarrollar encadenamientos productivos y posicionar la marca país a nivel internacional", detalló el ministro Lovatón.

También manifestó que la industria del cine la considera como un atractivo de la economía naranja, a la vez que subrayó que todo lo que tiene que ver con arte, cine, con el proceso creativo de guionistas, escritores, actores, actrices, productores, directores de cine de la República Dominicana es de gran valor agregado a la economía del país. Añadió que la industria del cine tiene en los últimos 15 o 20 años un auge importante en el país y que el presidente Luis Abinader cree en su desarrollo así como en el de otras áreas de la creatividad.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/26/whatsapp-image-2026-07-26-at-90807-am-1-62683f37.jpeg Hans García, presidente de la Fundación Pro-Desarrollo del Cine Dominicano (PROCINE), y el ministro de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Eduardo Yayo Sanz Lovatón, firman el convenio de cooperación para fortalecer la industria audiovisual y la formación de nuevos talentos del cine dominicano.

Impacto en la economía

En tanto, que el Hans García presidente de Procine, agradeció al ministro por el apoyo hacia la industria del cine y resaltó que ambas instituciones se respalden a través de dicho acuerdo. García destacó que se han creado más de 300 empresas luego de la creación de la Ley No. 108-10, lo que a su vez genera empleos y un dinamismo en la economía con cada película que se graba en el país. El MICM apoyará técnica, institucional y financieramente el programa Smart Labs, en tanto Procine se compromete a convocar a mínimo 1,000 jóvenes creativos para participar en diez talleres formativos, y a producir 70 audiovisuales, con el seguimiento del Viceministerio de Comercio Exterior del MICM.

La firma del convenio contó con la presencia de Evelyna Rodríguez, directora de SmartFilms Dominicana; Ingrid Cruz, presidenta de ACÚ Dominicana; Danilo Reynoso, presidente de Adocine y representante de Pop Entertainment, así como de los viceministros, Rainiero Olivo Bordas de Comercio Interno y Anibelca Mena de Fomento a la Agroindustria.

Ley de Cine

La ley de cine en la República Dominicana es la No. 108-10, y fue promulgada el 10 de agosto de 2010, la cual creó la Dirección General de Cine (Dgcine) y estableció incentivos para impulsar la industria audiovisual a través de estímulos a la realización, producción, divulgación y conservación de películas dominicanas.